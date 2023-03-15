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清明掃墓讓PM2.5飆升15倍　環保署：300處公墓提供紙錢集中焚燒

記者許敏溶／台北報導

清明節即將到來，許多民眾仍習慣掃墓時焚燒割除的雜草及紙錢，不僅造成火災，也影響空氣品質，去年清明節期間火災，超過7成是焚燒冥紙與雜草造成，環保署與消防署今（15日）呼籲民眾，響應輕鬆掃墓3秘訣，包括「割除雜草勿露燃-集中棄置」、「定點集中不焚燒-紙錢收運」、「以功代金-捐款做公益」，並落實「掃墓不用火」，妥善公墓紙錢定點收運服務，讓掃墓更環保。

▲▼清明節即將到來，環保署呼籲民眾響應「輕鬆掃墓三訣竅」。（圖／記者許敏溶攝）

▲清明節即將到來，環保署呼籲民眾響應「輕鬆掃墓三訣竅」。（圖／記者許敏溶攝）

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清明節期間為國人祭祀高峰，許多民眾掃墓時會有燃燒紙錢及除草需求，但環保署近期實地前往公墓監測掃墓焚燒雜草等祭祀活動，發現空氣中細懸浮微粒（PM2.5）濃度從20微克/立方公尺上升至300微克/立方公尺，除了影響空氣品質，也容易引發火災。

為了讓掃墓更環保，環保署今（15日）與內政部消防署，並邀請北市政府環保局、基隆市環保局代表地方政府，共同宣導紙錢集中處理、環境友善祭祀及掃墓不用火，民眾掃墓時可將雜草集中綑綁再棄置，也要留意菸蒂不要亂丟。

環保署空保處長蔡孟裕指出，掃墓時露天燃燒容易造成火災，根據去年清明期間火災原因統計，焚燒冥紙與焚燒除草佔72%，且焚燒雜草也造成空品而影響健康，所以環保署提出掃墓3秘笈，包括「割除雜草勿露燃-集中棄置」、「定點集中不焚燒-紙錢收運」、「以功代金-捐款做公益」，並且落實「掃墓不用火」措施，讓掃墓更環保。

▲▼清明節即將到來，環保署呼籲民眾響應「輕鬆掃墓三訣竅」。（圖／記者許敏溶攝）

▲清明節即將到來，民眾可響應「輕鬆掃墓三訣竅」，包括割除雜草勿露燃而要集中棄置。（圖／記者許敏溶攝）

蔡孟裕表示，民眾也可以藉由以功代金表達追思敬意，將購賣紙錢預算作為公益捐款，環保署已在四大超商提供以功代金捐款管道，目前已有95個社福團體響應，去年全國各管道響應以功代金捐款金額已達4800萬元，為106年捐款金額5倍，民眾可利用以功代金服務，讓祭祖過程兼顧環保又輕鬆。

此外，環保署提醒，地方政府也推動紙錢集中收運，根據統計，去年已集中2.2萬噸紙錢，今年持續於公墓增加紙錢集中點，全國至少300處以上公墓有紙錢收運點，有燃燒紙錢需求的民眾可將紙錢交由地方政府處理。

▲▼清明節即將到來，環保署呼籲民眾響應「輕鬆掃墓三訣竅」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼清明節即將到來，環保署呼籲民眾響應「輕鬆掃墓三訣竅」。（圖／記者許敏溶攝）
 ▲▼清明節即將到來，環保署呼籲民眾響應「輕鬆掃墓三訣竅」。（圖／記者許敏溶攝）

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