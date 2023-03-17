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清明掃墓最佳時間曝！　5生肖祭祖注意沖剋

（示意圖／報系資料照）

▲清明節將至，許多人將陸續返鄉掃墓祭祖。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

「清明節」是國人慎終追遠、掃墓祭祖的重要節日，國內外各地民眾將陸續返鄉祭祖。今年「清明節」是4月5日，於4月1日至5日為連續假期，屆時將湧現大量人潮掃墓祭祖。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授就建議大家可以提早掃墓祭祖，但生肖屬牛、虎、兔、羊、雞的人今年易發生沖剋，掃墓時間需特別對照日期、年齡和方位。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，掃墓時間最好選在下午3點前進行，不然祭拜完時天色已暗，除了陰氣較重，離開的路上也危險。不過，現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，不必鋤草、補土，所以掃墓不必擇日，甚至平常想要祭拜先人時想去就去。

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而以下掃墓吉日與生肖相沖和方位的對照，是指當天雖然是外出掃墓的吉日，但對照先人墳墓的方位，某些特別生肖歲數的人容易遭沖剋，最好改天。

‧3月20日，相沖生肖羊33歲者，坐東向西不宜。

‧3月22日，相沖生肖雞31歲者，坐西向東不宜。

‧3月26日，相沖生肖牛27歲者，坐西向東不宜。

‧3月27日，相沖生肖虎26歲者，坐南向北不宜。

‧4月1日，相沖生肖羊21歲者，坐東向西不宜。

‧4月3日，相沖生肖雞19歲者，坐西向東不宜。

‧4月7日，相沖生肖牛15、75歲者，坐西向東不宜。

‧4月8日，相沖生肖虎14、74歲者，坐南向北不宜。

‧4月9日，相沖生肖兔13、73歲者，坐東向西不宜。

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