豬肉價創新高憂豬源不足！清明節全台肉品市場「統一休3天」

▲近期毛豬價飆新高，因擔心供應量不足，今開會達成共識，清明節全台肉品市場統一休3天。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

近期除蛋荒，連豬肉價格也創下新高，中央畜產會今（17日）上午與毛豬產業團體召開會議，由於擔心豬源供應量稍嫌不足，討論後達成共識並定案，清明節各肉品市場統一休3天，希望藉此舒緩市場供應壓力與減輕價格壓力。

近期國內不僅鬧蛋荒，導致民眾搶購雞蛋與鴨蛋，連豬肉價格也創下新高，根據中央畜產會統計，昨（16日）毛豬交易頭數約2.1萬頭，含冷凍廠價格為每公斤平均批發價89.69元，不含冷凍廠毛豬價格每公斤批發價突破90元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了穩定豬肉價格，中央畜產會今天與毛豬產業團體召開會議，與會的中華民國養豬協會理事長楊杰表示，台灣肉品市場分別北中南，原本清明節後的肉品市場休假時間，南部休3天，北部跟中部休2天，由於政府擔心豬源供應量稍嫌不足，討論後達成共識並定案，全台統一休3天。

對於統一休市3天，楊杰認為，從養豬產業立場看來，會讓人覺得是為了打壓豬價，但價格取決於供需，而目前毛豬價格還不錯，但養豬業者沒什麼賺頭，過去若每公斤80餘元就是很好價格，因為飼養成本只要60多元，但現在成本來到80幾元，所以就算豬價來到89元，養豬的利潤並不高，反而風險變大，因為原物料成本上升，甚至有人是賠錢。