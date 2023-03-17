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淡水區高接梨穗低溫救助　3／25前至新北公所申請補助

▲公告淡水區高接梨穗低溫救助 3／25前至新北公所申請補助。（圖／新北市農業局提供）

▲今年2月連續低溫造成高接梨穗無法開花，嫁接成功率低。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年2月因連續寒流低溫影響，導致梨樹陸續出現授粉不良、著果率低情形。新北市政府農業局9日邀集桃園區農業改良場、行政院農業委員會農糧署北區分署及區公所至淡水區勘查。經農委會於3月15日公告淡水區為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬2000元，提醒符合資格農友即日起至3月25日前可到淡水區公所申請。

農業局指出，新北市梨種植面積為9.8公頃、年產量約為7萬公斤，主要產於三芝、淡水、八里等北海岸地區，淡水區占全市產量6成。2月連續寒流低溫，市府立即啟動查報機制，與各區公所保持聯繫，迅速掌握各區農作物狀況。由於低溫造成農作物危害速度較慢，且影響時間較長，不會馬上顯現，農業局持續關注各區農作物狀況，近期為開花結果期，發現淡水區梨樹陸續出現授粉不良、著果率低情形，即主動邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所於3月9日勘查高接梨穗農損情形。

▲公告淡水區高接梨穗低溫救助 3／25前至新北公所申請補助。（圖／新北市農業局提供）

▲農委會公告淡水為辦理高接梨穗2月下旬低溫農業天然災害現金救助地區。

當天由淡水區公所帶領勘查生長不良田區，部分梨樹枝頭上卻只看到零星梨花，判斷連續低溫影響接穗，造成無法開花，著果率低，已達中央救助標準，市府立即向中央爭取農業天然災害救助。經農委會3月15日公告核定本市淡水區為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，即日起至3月25日淡水區公所受理農民申報，確保農民權益。

農業局長李玟表示，市府平時透過農情調查了解轄內當前主要作物品項與分布位置，並於天然災害發生時立即啟動查報機制掌握農損情形，若有達救助標準，將協助爭取中央的農業天然災害救助。為了保障農民的辛苦，減輕農民遭受天然災害損失負擔，提醒單筆耕作面積達0.01公頃以上，且受低溫影響損害達2成的農友。

▲公告淡水區高接梨穗低溫救助 3／25前至新北公所申請補助。（圖／新北市農業局提供）

▲由於低溫造成農作物危害速度較慢，且影響時間較長，不會馬上顯現，農業局持續關注各區農作物狀況。

李玟說，即日起至3月25日（含例假日），攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到淡水區公所填寫申請表，如有任何疑義，可隨時洽詢淡水區公所電話：02-2622-1020；亦將持續關高接梨穗生長情形，並請公所持續查報各地生長情形。

▲公告淡水區高接梨穗低溫救助 3／25前至新北公所申請補助。（圖／新北市農業局提供）

▲勘災小組赴受損果園進行勘災。

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