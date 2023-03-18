徐巧芯合體館長直言國民黨「不想被統一」　統派也只是講講而已

記者林彥臣／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯17日接受館長陳之漢的訪談，被問到有關「抗中保台」的問題時。她認為「國民黨也不想被統一」中華民國多數人並不想被中共統一，那些鼓吹統一的統派，也只是講講而已，維持中華民國主權獨立的現狀，才是共識。

館長提問表示，民進黨現在唯一的神主牌就是「抗中保台」，「抗中保台」現在也的確是全民共識，但是為什麼國民黨卻對這個避而不談，面對中國總是特別軟弱。

徐巧芯回應表示，有些人對中國特別軟弱，她認為這是不對的，要怎麼樣透過溝通與協商，避免戰爭的發生，不代表必須要讓渡自己的主權，對中國很軟弱。

▲徐巧芯合體館長表示，國民黨「不想被統一」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



徐巧芯認為，相信中華民國多數人不想被中共統一，國民黨也不想被統一，選總統的機會變成區長，所有的權力都變小「誰會想要（被統一）」，那些統派的人也只是講講而已，真的被統一了「也分不到什麼屁好處」。

徐巧芯說，台灣並不是那麼沒有共識，但是民進黨會用抗中當各式各樣的藉口，就連講缺蛋被民眾罵，也說「講缺蛋的都是中共同路人」，這種抗中還有原本的意義嗎？這是保護民進黨的抗中，「這種抗中我不要」。