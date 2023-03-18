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館長220便當試賣「排隊人潮繞一圈」7菜色曝！他吃1口推爆：肉很讚

▲▼ 。（圖／翻攝自館長FB）

▲脆皮燒肉餐盒限量販售。（圖／翻攝自館長FB）

記者施怡妏／綜合報導

「館長」陳之漢投下千萬元，開「TRUE飯」便當店，跨足餐飲業，其中招牌「脆皮燒肉飯」要價220元，今（18）中午12時30分，限量販售120個脆皮燒肉餐盒，許多人早上10時就到現場排隊，館長也PO出現場排隊照，人潮繞了一圈排出「ㄩ型」，幸運買到餐盒的網友開箱讚「這份量220元，超划算」。

▲▼ 。（圖／翻攝自館長FB）

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▲現場排隊人潮。（圖／翻攝自館長FB）

有網友在PTT發文，「館長餐盒蠻多人排隊的啊」，貼出現場排隊的照片，12時30分開賣，10時30到現場已經有一堆人在排隊，現場還有提供用餐區，買完後可以直接坐下來享用。

此外，館長也在臉書發文，「感謝大家來，希望你們都能吃的開心，謝謝各位支持」。

底下就有網友留言，貼出「脆皮燒肉餐盒」實體照，便當內有4項菜色，高麗菜、筍絲、綠色蔬菜和香腸，不僅如此，還有滿滿的榨菜、碎滷肉，以及一顆完整的滷蛋，燒肉則是另外用盒子裝，目測約有10塊以上的肉，份量很足夠，「這個份量真的沒辦法一次吃完！脆皮燒肉真的好吃，還有附兩種沾醬」。

▲▼ 。（圖／翻攝自館長FB）

▲網友大讚物超所值。（圖／翻攝自館長FB）

也有許多買到餐盒的網友大讚，「份量超多，真的飽飽的」、「我有去吃，真的好吃，又吃得飽，可惜沒跟館長拍照」、「燒肉比預期出色很多，很厲害，220真的是物有所值」、「吃得好撐」、「戰組的便當份量就是大」、「終於吃到了館長的燒肉便當」、「館長本人超帥，便當超美味的」、「我排到了，滷蛋真的是用送的」。

也有許多網友敲碗，希望也能在其他地方販售，「原本也想殺去三重的，想想數量不多先讓給當地的朋友好了，中壢館會員敲碗中」、「台中海線敲碗中」、「快點在新竹開店」、「高雄人也想吃」、「新莊希望有機會」、「中部沒得吃」、「高雄館也要」、「南部的朋友想吃」。

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