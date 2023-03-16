侯友宜開第一槍「拒絕黑金」　徐巧芯、林為洲力挺：黨要聽進去

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨中常會昨天成立「中央選舉策略會報」，名單包含曾有案底的現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈，新北市長侯友宜今（16）日一早就在臉書上發文表示「拒絕黑金在任何政黨出現...黑金不能復辟，黨要戒之、慎之」。該貼文一貼出，不少藍營民代跳出來支持，包含北市議員徐巧芯、立委林為洲、謝衣鳯等人都留言支持。

國民黨中常會通過「中央選戰策略會報」由祕書長黃健庭擔任召集人，成員包含傅崐萁、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、前行政院副祕書長黃敏恭。其中新增李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順為委員。

名單出爐後引發不滿，侯友宜更在臉書上重批，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人！政黨絕對不能因為黑金影響國家的利益，本質如果不能清明，就會為人民所唾棄！當前，正是國際情勢風起雲湧、國家內政需要清廉改革的重要時刻，任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待， 黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路！」。

貼文貼出後不少藍營人士力挺，徐巧芯表示，「非常認同，希望國民黨能夠聽進侯市長的建言！」、新北市議員陳偉杰說「認同侯市長，國民黨需要與時俱進、貼近主流民意！」、呂家愷也說「黨的態度要符合人民的期待！」、立委謝衣鳯說，「國家利益，超越個人利益，超越黨派利益，衣起加油」、林為洲說「支持，感動」。

