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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調／66%民眾不同意議員落跑選立委　不分黨派都超過6成反對

▲▼國民黨議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝自游淑慧、張斯綱臉書）

▲國民黨議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝自游淑慧、張斯綱臉書）

記者杜冠霖／台北報導

2024大選將至，不少才在去年底當選的議員有意挑戰立委席位，根據台灣民意基金會17日公布最新民調，對於現任議員挑戰立委席次，有66%民眾認為此舉不適宜，僅22.1％不同意，7.6%沒意見，台灣民意基金會分析，數據顯示台灣主流民意無法接受「剛選上議員立即參選立委」的行為，且民進黨剛剛通過的「誠信條款」具強大民意基礎。

民調調查，「基於民主理念，應尊重選民，剛選上的現任議員不宜立即參選立委，請問您同不同意？」數據顯示：35.5%非常同意，30.5%還算同意，14.8%不太同意，7.3%一點也不同意，7.6%沒意見，4.3%不知道、拒答。

若從政黨傾向分析，不分黨派，支持者皆一面倒同意「剛選上的現任議員不宜立即參選立委」。民進黨支持者中，79%同意，16%不同意，國民黨支持者中，60%同意，31%不同意;民眾黨支持者中，69%同意，24%不同意，時代力量支持者，82%同意，8.7%不同意，台灣基進支持者中，95%同意，5%不同意，中性選民中，50%同意，25%不同意。

台灣民意基金會分析，這項發現傳達了一個重要且清楚的訊息，台灣主流民意無法接受「剛選上議員立即參選立委」的行為，這意味民進黨最近剛通過的「誠信條款」具有強大民意基礎。66%代表的是一個堅強社會共識的存在，指涉的是台灣社會對民選政治人物的角色期望與規範，也是台灣政治文化中鮮為人知且非常珍貴的一面。

本次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年3月13-14二天，對象是以全國為範圍的二十歲以上成 年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣;有效樣本1073人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.99個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以 符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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