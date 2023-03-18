買「戰時傷用醫療物資」！動用第二預備金　衛福部曝原因：依法盤點

▲政府動用第二預備金買「戰時傷藥」，衛福部解釋是依法盤點；衛福部資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

政府盤點國內戰時緊急物資，並動用第二預備金，由衛福部統籌跨部會動支上億元，購買外傷用醫療物資，引發討論。衛福部今（18）日特別發布新聞稿回應，111年初烏俄戰爭爆發後導致國際情勢不穩，衛福部盤點國內戰備藥物庫存，並申請第二預備金採購「外傷用戰略物資」以為因應，皆依法盤點執行。

食品藥物管理署指出，依據《全民防衛動員準備法》第23條之規定，衛生主管機關應結合施政，輔導公、民營醫院，配合儲備重要外傷用藥品及醫療器材以因應動員所需，相關儲備業務均行之有年，衛福部並定期檢討修訂儲備品項及數量。

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111年初烏俄戰爭爆發後導致國際情勢不穩，衛福部盤點國內戰備藥物庫存，並申請第二預備金採購「外傷用戰略物資」以為因應，包括預防燒傷感染、抗休克、手術麻醉及傷口消毒等創傷治療相關藥品及醫療器材，由國防部、教育部、國軍退除役官兵輔導委員會及衛福部所屬醫院分別各自採購及儲備，以備動員時期醫療使用，相關預算申請程序均符合法定規範，依法執行。

另衛福部「接軌國內外戰略藥品可近性布局策略」科技計畫與上述整備醫藥物資無關，該計畫的目的則為提供公衛需求藥品之諮詢輔導，提高其成功上市機會，以及提升自給自足能力。