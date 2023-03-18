連勝文籲藍營「彼此容忍」　讚朱立倫：忍辱負重！承受大部分壓力

▲連勝文。（圖／記者崔至雲攝）



記者詹宜庭／台北報導

為使國民黨選策會名單爭議延燒停止，國民黨18日上午召開臨時記者會，秘書長黃健庭宣布終止選策會運作，回歸提名機制。對此，國民黨副主席連勝文表示，黨主席朱立倫做為藍營總教練，在獲勝前也只能忍辱負重，承受大部分的壓力，並喊話，「希望藍營所有超級明星都能夠團結一致，彼此容忍、暫時放下小我，共同勇奪2024年總統大選勝利！」

連勝文18日表示，他十分推薦藍營戰友們，去看《The Redeem Team》這部紀錄片，這是由美國職籃明星Dwyane Wade與LeBron James擔任執行製作人，內容講述2008年由美國NBA職籃明星組成的奧運代表隊，為了一雪2002年世錦賽、2004年奧運、2006年世錦賽美國隊接連失利的頹勢與恥辱，誓言要奪得2008年奧運冠軍，重返世界籃壇霸主的過程。而最終他們也以全勝之姿，稱霸北京奧運，達成雪恥的目標。

連勝文指出，當年這支球隊由Duke大學籃球隊知名的Mike Krzyzewski擔任總教練，陣中網羅了本世紀初期，美國最頂尖的職籃明星，包括LeBron James、Kobe Bryant、Dwyane Wade等人。讓他最敬佩的，乃在於這些美國職籃的超級巨星，每個人身價都很高、自我意識都很強，而且處在競爭激烈的職業籃壇中，彼此之間甚至還有瑜亮情結。不過，他們最終為了國家榮耀，能夠放下自我、團結奮戰，努力鍛鍊、全力以赴，最終擊敗強敵西班牙，而贏取了最終的勝利。

連勝文說，國民黨在2016年、2020年總統大選中都不幸敗北，南投縣第二選區立委補選也以極小差距「大意失荊州」。雖然面對一連串的挫敗，但藍營也越挫越勇，就像在球賽中，即便暫時落後，也不曾放棄，故能在去年底的縣市長選舉當中取得不錯的成績，也提升了2024年總統大選勝選的機會。

連勝文認為，即便現在的大環境對國民黨不利，但卻有許多同志仍願意在艱困的環境中，繼續為國民黨奮鬥。而朱立倫做為國民黨的總教練，在獲勝前也只能忍辱負重，承受大部分的壓力。做為黨的義工，他很希望藍營中所有的超級明星，都能夠團結一致，彼此容忍、暫時放下小我，為國家未來共同努力，並為下一代攜手合作，勇奪2024年總統大選勝利。

連勝文強調，藍營支持者就像球迷一樣，對國民黨也是愛之深責之切，「我們不僅要感謝支持者的鞭策，更要努力爭取支持者們的認同。懇請各位，指教完後仍能持續做本黨的後盾，並不吝支持與鼓勵我們在前線奮戰的隊友們，國民黨必要在2024年成功的雪恥，完成屬於我們的救贖之戰！」