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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨選策會急喊停！　學者「惹一身腥」：搞到3輸何必呢？

▲▼黃健庭、楊智伃。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃健庭、楊智伃。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨「中央選戰策略會報」名單引發高度爭議，秘書長黃健庭今（18）日宣布，即刻起終止選策會運作，回歸原有黨內機制，就是由黨內幕僚機構做出候選人提名建議，送中央提名委員會審核。文化大學廣告學系主任鈕則勳表示，國民黨選策會終於終止運作，走了一堆冤枉路，惹得一身腥，搞到「三輸」，何必呢？

鈕則勳分析，第一輸「黨內炸鍋、社會爭議」，選策會不僅疊床架屋，也充滿朱系人馬，看起來想合圍可能總統候選人，建構朱自己的主場優勢，以便日後制衡之。再者名單中所謂資深人士久未經選戰，還有些有黑金質疑，黨內豈能不炸鍋？好在台灣民意基金會18日公布的最新民調，「藍營認同者跌了8.5%，等於流失164萬認同者」，這調查區間是13-14日，是在選策會成立之前，不然的話，老K的認同可能會再往下探。

針對第二輸，鈕則勳認為是「侯朱心結」，選策會爭議讓侯友宜也不忍了，臉書發文直指「黑金不能復辟」，點出問題核心，雖然朱立倫第一時間妥協願意調整名單，但朱的愛將傅崐萁單挑侯「一起承擔」，要侯宣布選總統，接管選策會，再次挑動侯朱心結，而如此行為未見朱立倫加以制止，侯豈會不明白這是朱系人馬欲合圍制衡的企圖。

鈕則勳指出，黨中央難道不知「黨強」才能和「最強候選人」強強聯手、相互拉抬？候選人再強，但國民黨卻越來越顧人怨，又怎能和支持者已然回流，幾乎已定於一尊且開始強化改革的賴清德與民進黨較勁呢？

鈕則勳說，第三輸「貽誤戰機」，社會反彈力道大、黨內衝突加劇、侯朱心結浮現，黨中央才急踩煞車，選策會終止運作，走了一堆冤枉路，惹得一身腥。加上黨中央還啟動了漫長的徵詢過程，才能決定到底是要初選還是要徵召，曠日費時，內耗勢必持續。

他表示，反觀2022年為因應九合一選舉時，朱立倫對於徵召的「乾綱獨斷」迅速決策的梟雄姿態，過程中雖然引發爭議，但朱主席卻有「雖千萬人，但吾往矣」的氣勢，力排眾議。

鈕則勳說，現在需要以最快時間決定的最重要選舉，而且黨內態勢也清楚明白的當下，朱主席卻要搞個曠日廢時的徵詢大戲，才能決定到底要初選還是徵召，時間流失、支持者擔憂先不說，更大的問題是自以為能廣納意見形塑「開明主席」的操作已經明顯貽誤戰機。這是「第三輸」。

基於以上論述，鈕則勳說，老k面對善戰的民進黨，已無法再內耗，「無私無我的總教練」也不用再想些「若別人定於一尊時，自己將如何維權」的權謀操作，找回九合一佈局的氣魄，直接勇敢徵召，啟動藍軍的2024進程吧。

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