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快儲水！3／21北彰化8里停水或減壓供水　2萬戶受影響

▲北彰化將於21日停水。（圖／ETtoday資料照 台水第11區管理處提供）

▲北彰化部分地區將於21日停水。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

快儲水！台灣自來水公司第十一區管理處為配合台中市聚興配水池新舊管連接，以及鳥嘴潭人工湖下游管線工程，北彰化部分地區將受到影響，除了彰化市建寶里、光南里、延平里及延和里停水14小時，其餘包括和美鎮等糖友里、中寮里、中圍里及犁盛里等4里減壓供水47小時，影響近2萬戶，台水也提供10處儲水站供民眾取用。

台中市聚興配水池新舊管連接及鳥嘴潭人工湖下游管線B-1工程，台水第四區管理處將自3月21日上午10點起至23日上午9點停水47小時，預計影響台中市烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區、太平區等區域，約30 萬用戶，連帶也影響到北彰化地區部分用戶。

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▲北彰化將於21日停水。（圖／ETtoday資料照 台水第11區管理處提供）

台水第11區管理處指出，3月21日22時起至22日12時止彰化市建寶里、光南里、延平里及延和里共7,891戶停水14小時；彰化市向陽里、南興里及南美里合計6,349戶、和美鎮糖友里、中寮里、中圍里及犁盛里合計4,351戶則是降壓供水47小時。

台水強調，本次除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響供水。另外也請民眾注意，請儲水備用，關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災 。復水後請將抽水機 「排氣閥打開排氣」，以避免空氣阻塞 無法進水，另初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水、停水區域於復水後，管線末端及大樓之地區供水將會延後數小時，尚請見諒。

▲北彰化將於21日停水。（圖／ETtoday資料照 台水第11區管理處提供）

▲台水公司設10處儲水站供民眾取水使用。（圖／台水第11區管理處提供）

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