台中菲力國王遭轟14槍　幕後角頭自泰遣返收押「嗆1句話」成關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

台中「菲力國王」遊藝場去年12月18日遭詹姓男子對空鳴槍14槍，警方認為幕後有人指使，經過數個月調查，並在泰國警方的協助下，於泰國泰南逮到涉嫌教唆的程姓角頭。程男上周二（7日）被遣返回台，檢方經複訊後，已在隔日向法院聲押獲准。

▲詹男落網時車上還有100顆子彈。（圖／民眾提供）

回顧這起案件，36歲的詹男2022年12月18日下午從彰化開車到台中，抵達菲力國王遊藝場後，隨即下車朝空中開了14槍，其中3顆子彈未擊發，接著便駕車逃往台南，後來自知難逃法網，於是決定帶槍投案。

警方南下帶回詹嫌，並在車內搜出2個彈匣、100顆子彈，進一步調查發現，他竟然還有3條通緝在身，分別為雲林地檢傷害通緝、南投地檢傷害通緝及彰化地院恐嚇通緝。至於為何要前往遊藝場開槍，詹男到案後始終避而不談，僅稱槍枝是多年前友人寄放的，後來友人亡故，他就拿來自己用。

▲程男抵達泰國後，曾發布影片警告遊藝場員工離門窗遠一點。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

當時檢警調查發現，詹男槍擊遊藝場背後可能有人唆使，因為在追查過程中，發現一名程姓角頭剛好在案發前出境，而且他曾在社群網路發布類似情結的預告貼文。程男去年11月27日在臉書發布直播影片，要求遊藝場員工即日起離窗戶、門口遠一點，「命是你們的，錢是老闆的」；之後他不僅分享打靶影片，還持續轉發槍擊案相關新聞，強調自己與此事無關，直到今年1月13日，他突然公告臉書被盜帳號已停用，之後就再也沒有更新。

程男（39歲）2月18日落網，3月7日被遣返回台，台中警方隨即前往機場並將人帶回偵訊，但面對調查指控，他一概否認；不過，檢警目前已經掌握相關事證，認為他涉犯恐嚇罪，複訊之後已在8日向法院聲押獲准。至於是否有教唆開槍，仍有待進一步調查釐清。