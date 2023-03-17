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誘12歲女視訊裸聊還叫她自摸　男大生偷截圖逼「讓我爽」遭重判

▲桃園市袁姓男子去年在網路遊戲上認識13歲少女，約少女在社區幽會，短短1個月就發生3次性行為，少女父親察覺後提告且拒絕和解。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲12歲少女小玲與「網公」裸體視訊遭到截圖，反被威脅要讓對方「爽翻天」，否則要將裸照散佈道網路上。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蔡怡萍／台中報導

一名家住台南的張姓男大生玩網路遊戲，認識年僅12歲的少女小玲（化名），卻多次誘拐對方跟他裸體視訊，再偷偷截圖下來，等到小玲表示不想再視訊了、張男就拿出截圖恐嚇「出國前一天讓我爽翻天」，不然就要PO上網，小玲媽察覺後憤而報警，且拒絕原諒張男，法院依違反兒童及少年性剝削防制條例，將他重判有期徒刑4年。

正在讀大學的張姓男子，2021年9月玩網路遊戲，認識了住台中12歲的小玲，雙方進而發展成「網公網婆」，在網路上遠距離交往，期間張男4度邀小玲脫光衣物跟他視訊，單純的小玲以正面全裸入鏡，還照指示撫摸下體，完全不知道張男已偷偷將過程截圖下來。

後來，小玲向張男表明不想再跟他裸體視訊，張男竟在2022年4月1日起不斷傳訊「希望妳能在我出國前一天陪我讓我舒服一下」、「妳的照片確定？要不要理我了」、「給妳最後一次機會，弄完就刪好友」、「寶貝讓我爽翻天」、「反正截都截了，我說到做到」，恐嚇小玲不從的話要將她裸照全放上網，小玲嚇到不知所措、又與張男視訊一次並持續表達拒絕，隨後小玲媽媽發現異狀，了解後並緊急向警方報案。

警方循線逮到台南的張男，他對犯行坦承不諱，並承認明知網路那頭的小玲才12歲，仍要她裸體視訊甚至進行偷拍，

台中地院審後認為，張男利用未成年少女對於性與身體之自主能力、判斷能力均尚未成熟，誘使她進行裸聊，還未經少女同意提升犯意為拍攝性影像，且少女與媽媽都拒絕與張男調解，依少年被製造性影像罪、脅迫使少年製造性影像未遂罪，處應執行有期徒刑4年，全案可上訴。

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