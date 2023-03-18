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老婆婚後變了「沾血衛生棉亂丟」太骯髒　男崩潰發文：該怎麼辦

▲▼ 妻子,老婆,人妻,女友,同居。（圖／CFP）

▲男子透露，妻子婚後邋遢的樣子與當初熱戀的完美形象相比，根本是天壤之別。（示意圖／CFP，圖中人物非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

男子發文指控老婆婚前與婚後兩個樣，當初在談戀愛時，老婆向來保持著美麗、乾淨的完美形象，怎知婚後不僅懶惰還很骯髒，用過的卸妝棉堆滿梳妝台、甚至沾滿經血的衛生棉直接丟在浴室裡，不好好放在垃圾桶內。這一切讓他難以忍受地說，「我還要和她在一起生活很長的時間，如果她不想改變，那我該怎麼辦？」

綜合星洲網、中國報報導，這名男子透過臉書群組匿名發文指出，妻子婚後邋遢的樣子與當初熱戀的完美形象相比，根本是天壤之別，完全不知道原來老婆是個如此懶惰的人。

男子苦訴，「妻子洗完澡就把毛巾扔在地上，從來不把毛巾晾起來，要用時就撿地上的濕毛巾」，且喜歡把東西到處亂放，喝水的杯子使用完會放在茶几、電視櫃等地方，就是不會拿去廚房水槽，使用過的卸妝棉也全堆在梳妝台上，「我幫她在梳妝台上準備的小垃圾桶，她從來沒用過」。

男子還說，妻子其實有個裝髒衣服的籃子，但穿過的衣服從來沒丟在籃子裡，反而放在椅子或是床頭，就連用過的衛生棉也到處亂丟，不好好扔進垃圾桶，「我最不能接受的就是，滿是血的衛生棉，她竟然隨便丟在浴室裡，有一次我還發現血跡已乾的衛生棉」。

面對這狀況，男子教導妻子衛生棉用過之後的處理方式，試圖接受容忍妻子的生活習慣，也曾請求岳母出面勸勸她，試著帶妻子諮詢心理醫師或輔導員。但男子坦言，人的耐心有限，不可能一輩子幫她做這些，「我還要和她在一起生活很長的時間，如果她不想改變，那我該怎麼辦？」

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