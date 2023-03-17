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月經期還要逼自己努力「像平常一樣」？ 林念慈：放鬆流血很重要

▲▼林念慈長期推廣正向月經，如今也在台灣舉辦女人僻靜營等相關活動。（圖／林念慈提供）

▲長期推廣「正向月經」，林念慈認為生理期時允許自己休息、放鬆流血是相當重要的事。（圖／林念慈提供，下同）

記者林育綾／專訪

「月經」對很多女性來說是一件麻煩的事，包括經痛、身體不適、擔心外漏等，許多衛生棉廣告紛紛強調防漏功能，還會主打女性能「像平常一樣」打球、運動的畫面。不過這在長期推廣「正向月經」的林念慈眼裡看來相當弔詭，「為什麼妳要逼自己在月經時，還像沒來時一樣努力？」她認為生理期時允許自己休息、放鬆流血是相當重要的事。

林念慈在十多年前得知尼泊爾當地婦女的月經困境，除了因窮困而缺乏生理用品，衍生婦女疾病，有些還被禁止在生理期間跟丈夫同房，甚至被隔離在牛棚、茅草屋裡等待「惡血」排出。種種情況讓當時的她感到既震驚，又憤怒，同時燃起一股渴望改革的動力。

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她在尼泊爾創立《棉樂悅事工坊》，邀當地女性一起製造可重複使用的「布衛生棉」，並舉辦多場正向月經教育工作坊，也因此在2017年被英國BBC選為「全球百大影響力女性」。而她自己也意外踏上了與月經、身體的和解之旅，去年將長達10年心路歷程紀錄成書《女，走往身體的朝聖》。

▲▼林念慈長期推廣正向月經，如今也在台灣舉辦女人僻靜營等相關活動。（圖／林念慈提供）

▲林念慈在尼泊爾創立《棉樂悅事工坊》製造布衛生棉，影響足跡擴達海拔3、4千公尺的女尼寺。

林念慈說，如今在尼泊爾，布衛生棉或拋棄式衛生棉的使用越來越廣泛，也有越來越多組織推動正向月經；甚至有男性的仁波切主動向她們訂購數百片布衛生棉，配合女性藏醫一起推廣，這都顯示出當地對月經議題的關注，不分性別的提升。

而在台灣，也有越來越多人認同布衛生棉的理念，除了環保之外，不含漂白劑的有機棉布面，更親膚、舒適且透氣，受到許多女性喜愛，婦女病問題也隨之改善。「很多人在清洗布衛生棉的過程中，藉由經血，跟自己的身體對話、產生連結，更有意識的照顧、尊重自己的身體。」

常有人問她「布衛生棉會不會漏？」她總說「會！」隨即又說，「漏了又怎麼樣？」如果量多了，「你就去換、去洗，為什麼我們要這麼害怕看到血？

▲▼林念慈長期推廣正向月經，如今也在台灣舉辦女人僻靜營等相關活動。（圖／林念慈提供）

▲很多人在使用衛生棉的過程中，跟自己的身體重新對話、產生連結，更有意識的照顧身體。

經血被很多人視為不潔、羞恥、骯髒；很多衛生棉廣告除了強調防漏之外，還會主打使用它就能夠「像平常一樣」，廣告畫面中經常出現女孩照樣打球、戶外活動、體力充沛的模樣，或是穿著白褲子，在全白的床單上滾來滾去。

然而這些看在林念慈眼中，不免感嘆「為什麼你要這麼努力讓自己在月經來的時候，還像平常沒來時一樣？」每當看到這些廣告還是用這樣的方式在傳遞月經生活，就知道還有很多路要走，集體意識仍需要翻轉。

因為月經期間，尤其前1到2天確實需要充分休息，讓自己徹底放鬆，好好地流血，讓身體好好自行運作，把要流經的東西完成。「允許自己休息」相當重要，但很多女性在社會框架或自我要求之下，速速吞下止痛藥，繼續像個男人一樣工作。

▲▼林念慈長期推廣正向月經，如今也在台灣舉辦女人僻靜營等相關活動。（圖／林念慈提供）

▲她強調在月經期間「允許自己休息」相當重要。

林念慈認為，「休息」不見得是「什麼都不做」，如果有事必須完成還是可以繼續，但可以更有「覺知」的去調整，盡量為自己安排休息，在飲食、生活各方面做適當的選擇，更照顧自己。例如減少社交、不必要的八卦聊天，因為這些事都很耗能量，或者不加班、喝一些舒服的熱花草茶等等，讓自己的能量收攏，不過度發散。

她自己偶爾也會在生理期面臨經痛、疲倦、緊繃，「這些很正常，因為跟肉身在一起，難免會面臨許多狀況，而覺知就是每一天、每一天的練習，不是做一次就能夠一勞永逸。」

過去她也是吞下止痛藥、塞棉條繼續工作，如今已經長達10年沒吃止痛藥，並使用布衛生棉；但她說，這是她個人的選擇和練習，並不是要大家一定要學她，「如果你需要止痛藥，或是需要使用拋棄式衛生棉，那就尊重自己的需求。」

▲▼林念慈長期推廣正向月經，如今也在台灣舉辦女人僻靜營等相關活動。（圖／林念慈提供）

▲近年在台灣舉辦女人僻靜營，將自己在希臘小島、南印度生態村學習的智慧帶回來。

她始終覺得過去的「健康教育」教得有限，還有更大的智慧和力量在背後，為了探索更多有關女性力量、身體與月經、生理週期的關係，她曾前往希臘小島參加女性僻靜營，更無數次更無數次前往印度生態村學習，找到更多的答案。

由於我們社會長期以父權體制的「陽性思維」在運作，很多女性在成長過程中，往往遇到許多衝突、自我懷疑等。後續她也參加許多訓練課程及工作坊，並把這些智慧帶回台灣。

近年她開始在台灣舉辦女人僻靜營，來自各地的參加者圍成「女人圈」，連她自己也在其中獲得很大的滋養與支持。僻靜營除了傳遞關於生理週期知識，認識其中的變化和影響，不僅比我們想像得更巨大，也瞭解如何運用這股力量而行，「讓女人們找到自己所站的位置，不需跟他人比較，面對動盪時，不是被浪打翻，而是能夠乘著浪前行。」

▲▼林念慈長期推廣正向月經，如今也在台灣舉辦女人僻靜營等相關活動。（圖／林念慈提供）

▲「女人圈」讓女人們找到自己所站的位置，乘著浪前行。

▲林念慈因創業探索自己與「月經」的關係，也踏上身體和內心的朝聖之旅，更將心路歷程寫成書。（圖／記者林育綾攝）

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