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夫妻都領「基本工資」為何不能生小孩　一票人曝下場：別虐待小孩

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲夫妻都領「基本工資」為何不能結婚生子，會不會是一般人物慾太高，引發討論。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

基本工資連續7年調漲，達到每個月2萬6400元、時薪176元。有一名網友好奇，如果夫妻雙方都領基本工資，真的不能結婚、租房子和生一個小孩嗎，會不會是一般人物慾太高，所以才養不起小孩，貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

原PO在批踢踢表示，如果夫妻雙方都領基本工資，真的不能結婚、租房子和生一個小孩嗎，會不會是一般人物慾太高，如果只租房子和生一個小孩，真的沒辦法嗎？

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他認為，基本工資未來還會調升，而且生小孩政府也有補貼，「會不會覺得不能的人，只是因為擔心太多？」

▲▼夫妻都領「基本工資」真的不能生小孩？網友狂撻伐：不要虐待小孩。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友表示，「小孩不是生出來就好了耶」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人表示，「你知道養小孩要花的錢，比大人多嗎」、「小孩會生病，另現在私幼學費和大學一樣」、「小孩不是生出來就好了耶」、「做個有責任感的父母，事先規劃一下育兒計畫好嗎」、「不要虐待小孩」。

也有許多人表示，當然可以生，但下場大多是階級複製，「自己的人生爛透了還要讓自己的孩子體驗一次」、「可以生啊，階級複製而已」、「聽說過階級複製嗎，簡單來說你家小孩就會過跟你一樣的生活。不要做夢他會過的比你好」。

但也有人認為，「生不生真的跟薪水沒關係，有富養就會有窮養，說什麼不要害小孩，先想想能給孩子什麼吧，父母能給他吃好睡好穿好，這樣也叫害他，生了小孩，要領悟的是自己跟另一半，必將把資源給小孩，我父母當初生我也才月薪共5萬，也把我養大，我也從來沒恨過他們」。

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