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老公想捐腎給重病妻！醫生一驗驚呆「你們是親兄妹」　他悲吐出生

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲夫想捐贈腎臟給重病妻，醫生一驗傻了「你們是兄妹」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

八點檔灑狗血的劇情，有時會讓人忍不住翻白眼，國外卻有人經歷類似的劇情。一名外國網友表示，他結婚6年的妻子近日因為生病，急需進行腎臟移植手術，他因此請醫院檢測看彼此器官是否匹配，不料卻意外發現妻子竟是自己的親妹妹，讓他十分崩潰，不知道未來該怎麼走下去。

根據The Mirror報導，一名外國網友在Reddit表示，他出生後不到2分鐘，就被現在的父母收養，所以他從來不知道自己的親生父母究竟是誰，多年來他也沒有刻意去追尋。長大後，他離開家鄉獨自在外地工作，直到8年前在職場上認識了妻子，交往2年後決定共組家庭，結婚至今已經6年，育有2個孩子。

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO與妻子結婚後育有2子，不料卻發現2人是親兄妹。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不幸的是，妻子在生完第2個孩子後就罹患重病，嚴重到必須接受腎臟移植，但妻子的親戚檢測後都不合格，醫生於是詢問他願不願接受檢測，他想也不想就點頭答應，沒想到結果讓他出乎意料，「儘管希望渺茫，我仍決定接受測試，看看我是否可以捐贈」、「不料前幾天醫生打給我，說我非常適合（捐贈）。」

醫生告訴他，他與妻子的匹配率「異常高」，一般來說父母與孩子的匹配率最高約50%，只有兄弟姐妹的匹配率才有可能接近100%，他才知道妻子是自己的親妹妹，如此離譜的事實讓他非常崩潰，「我們竟然有血緣關係，我不知道下一步該怎麼做……，但她是我的妻子，也是我們孩子的母親」。

其他網友看了男子的經歷後，紛紛給予鼓勵及建議，有人說，「你們已經結婚生子了，你不可能改變這個事實，破壞如今的生活沒有多大意義」、「孩子若健康沒什麼異常，就不要去破壞圓滿的家庭」、「把腎臟捐給你的妻子（妹妹），繼續做你孩子的好父母吧」。

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