快訊／國民黨選策會即刻終止！　「思慮不周全深感抱歉」

▲國民黨秘書長黃健庭 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨「中央選戰策略會報」10人名單，引發黨內外爭議。不過國民黨今早召開臨時記者會，由秘書長黃健庭宣布，將終止選策會運作，回歸提名機制。黃健庭也表示，選策會原本是希望解決問題不是製造問題，但今天演變這樣的結果，決定即刻終止，而今天有這樣的結果，顯示思慮不夠周全，身為召集人，他要承擔最大責任，「我深感抱歉」。

國民黨中常會15日通過選策會名單後，其中成員曾渉及賄選與炒股爭議，引發黨內外撻伐，新北市長侯友宜更罕見在臉書發文「反黑金更復辟」。面對外界議論，國民黨今召開臨時記者會，由黃健庭宣布，將終止選策會運作，回歸提名機制，由黨內幕僚機構提出建議，送到中央提名委員會，由主席召集，也會邀請縣市長在內的重要意見領袖參與。

黃健庭說明，選策會的設定其實是一個臨時編組，就是協助原有的黨內機制來整合、協調幫助中央打贏選戰，但現在選策會的功能被外界放大，甚至誤解、扭曲，造成不必要的困擾，「選策會原本希望解決問題不是製造問題」，因此即刻停止。

黃健庭解釋，選策會成員其實都是延續去年成員，但考量到高雄、台南特別艱困，所以邀請李全教、黃昭順、曾銘宗一起加入，但結果顯示，這樣的結果思慮不夠周全，身為召集人他要承擔最大責任，造成支持者、社會大眾的焦慮，「我深感抱歉」。

另，黃健庭也提到，感謝每一位選策會成員，願意為黨分攤工作，歡迎更多的好火伴一起加入我們，團結一致打贏選戰。