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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃健庭今早才決定終止國民黨選策會　曝事先未告知侯友宜

▲黃健庭、楊智伃。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃健庭、楊智伃。（圖／記者崔至雲攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨日前公布的「中央選戰策略會報」名單納立委傅崐萁、前台南市議員李全教等人，引發黨內外抨擊。對此，國民黨秘書長黃健庭今（18日）宣布終止選策會，並表示這是他今早才做的決定，有先跟國民黨主席朱立倫報告過，但沒有告知新北市長侯友宜。

黃健庭18日上午11時在國民黨發言人楊智伃陪同下，臨時在國民黨中央召開記者會，宣布即日起終止選策會運作。由於選策會名單讓侯友宜罕見抨擊「拒絕黑金復辟」，媒體詢問，今天的決定跟朱立倫昨與侯通話有無關係？或是否已告知侯？

黃健庭表示，這兩三天事情發展，讓他覺得勢必要做出一個適當調整，來回應社會大眾期待。對於是否有先跟侯友宜講過？黃健庭說，「我沒有」，他今天早上有跟朱立倫報告，既然是由他召集選策會，現在選策會遭到誤解、外界也有疑慮，因此就由他來終止選策會運作。

黃健庭說，原來黨內提名的幕僚作業本就是秘書長負責，「既然選策會是來幫助我的」，他認為就做一些調整，然後還是由黨內原來的幕僚，繼續承擔起這個責任。黃健庭也透露，今天早上他才決定。

國民黨15日宣布的選策會報成員包含傅崐萁、李全教、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、桃園縣前縣長黃敏恭。

李全教曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案，傅崐萁則曾涉炒股案，是名單中最受爭議的兩人；國民黨近幾個月狂打民進黨黑金問題，然而當綠營修訂「排黑條款」，藍營卻反其道而行，不少國民黨員紛紛提出質疑與批評，其中最受重視的是侯友宜罕見抨擊「拒絕黑金復辟」。

在各方批評與指教下，李全教16日宣布請辭選策會，原先傳出擬增前台南市議員謝龍介與前屏東立委蘇清泉遞補，但謝則傾向婉拒。對比李全教請辭，傅崐萁則高調要侯友宜宣布參選2024總統，甚至直言要侯接管選策會。

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