打臉傅崐萁！　吳敦義南辦還原「國親合」怒批：扭曲歷史

▲傅崑萁的「國親合」說法被批扭曲史實。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨選策會引發「黑金復辟」風波，成員之一的立委傅崐萁17日稱，他在2008年與吳伯雄共同促成國民黨與親民黨的「國親合」；然而前副總統吳敦義南部辦公室隨即發布聲明，指控傅「扭曲歷史事實」，實際上當年是吳敦義奉命出馬才取得的協商結果。

傅崐萁17日在立法院召開記者會，稱他與吳伯雄是2008年國親合的推手。吳敦義南辦執行長林清強駁斥，國親合的起點是時任親民黨立委張顯耀，在2006年12月向當時的國民黨主席馬英九提議，馬之後與親民黨主席宋楚瑜簽下兩黨合作備忘錄。

時任國民黨秘書長吳敦義奉馬英九之命，於2007年4月19日和親民黨全權代表張顯耀，在台北長榮酒店315號房商議國親合。吳為了不讓外界作過多揣測，特地找上共同友人李復甸作證，雙方談判於19日晚間11點持續到20日清晨，才完成協議內容。

除了日期以外，吳敦義還特別在手寫協議內容的簽名處，註記時間為「96.4.20上午5時15分」，張顯耀則是留下當天日期。

南辦強調當年因為國親合才能在2008年的選舉中大勝，馬英九狂贏謝長廷221萬多票，113席次的立委國民黨也拿下了壓倒性的81席，相關歷史都收錄在吳敦義的《堅毅之路》自傳中。 書中更提到時任親民黨黨團召集人傅崐萁，帶頭與部分親民黨立委支持泛綠陣營提出的「排馬條款」，明顯針對馬英九。

林清強表示許多當事人還在世，傅崐萁所說是扭曲事實，傅的行徑等於坐實外界對選策會的黑金質疑。