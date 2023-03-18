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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調／黃金交叉！國民黨支持度雪崩8.5百分點　創最大跌幅

▲▼新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫與新任新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會18日公布最新民調，數據顯示，在20歲以上台灣人中，34%是綠營認同者，較3個月前微幅提升3.3個百分點、而藍營認同者跌至23%，較3個月前滑落8.5個百分點、流失近164萬支持者，創下民調調查以來最大跌幅，台灣民意基金會表示，相較3個月前藍微幅大於綠的狀況，民進黨此次稍稍回魂、國民黨則是近乎雪崩，讓此次民調戲劇性反轉。

根據民調顯示，34％是綠營認同者，其中深綠12%、淺綠22%，同時，有23%是藍營認同者，其中 5.1%深藍、18%淺藍，此外，有36%中性選民。民進黨支持者較藍支持者多10.7百分點。

台灣民意基金會指出，這項數據傳達了一個驚人的訊息，台灣政黨認同再度出現罕見大幅震盪，繼三個月前民進黨認同大崩盤後，三個月後國民黨認同也出現大崩盤，三個月內兩大黨認同先後崩盤，這是台灣政黨史上第一次，對2024總統與立委選情將帶來巨大的影響和衝擊。

與最近一次相比，也就是三個月前，藍綠基本盤又出現巨大變化。三個月前，綠認同者30.5%，現在是33.8%，小增3.3個百分點，如果換算成實際人口數，等於回流近64萬認同者。

而三個月前，藍認同者飆升到31.6%，現在是 23.1%，銳減8.5個百分點，創下國民黨政黨認同史上單次最大跌幅，如果換算成實際人口數，等於流失164萬認同者。

台灣民意基金會指出，相較三個月前，藍認同者比綠認同者多1.1個百分點，藍略大於綠，如今形勢翻轉，綠認同者反而比藍認同者多10.7個百分點，變化之大令人咋舌。

台灣民意基金會表示，這是政黨認同短期內戲劇性大翻轉，主要是源自國民黨認同的巨幅萎縮，而非民進黨認同的大幅攀升。這一定程度上反映了過去三個月整體政黨競爭的結果，對即將到來的2024總統與立委選舉意義重大。

從長期趨勢看，民進黨這次政黨認同回升3.3個百分點，相較於三個月前因地方選舉慘敗而重挫10.5個百分點，只能說是稍稍回魂而已，反觀國民黨這次重挫8.5個百分點，形同將三個月前因地方選舉大勝獲致的政黨認同紅利12.6個百分點花掉63.49%，才是大傷。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，3個月前自己曾說「國民黨因 2022 九合一地方選舉大勝造成政黨認同有一飛沖天之勢，一次飆升12.6個百分點，是2016年5月以來單次最大幅度的躍升。甚至比 2018 年11月因韓流所導致的政黨認同大爆發10.9 個百分點還更強大。...它會帶來多大多深遠的政治效應？和2024 總統與立委大選產生什麼樣的連結？值得審慎評估」。

游盈隆感嘆，沒想到僅僅三個月，國民黨認同竟發生如此大規模的逆轉，簡直就是曇花一現，而這也意味國民黨2022地方選舉大勝的滾雪球效應正嘎然而止、幾乎前功盡棄，這是一個非常神奇且迷亂的台灣大眾政治現象。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年3月13-14二天，對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1073人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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國民黨支持度雪崩！　創最大跌幅

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