國民黨認同度雪崩8.5百分點　他分析3主因：藍營大老文化仍重

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期一份最新民調顯示，相較3個月前藍大於綠局勢，近期民進黨支持度微幅回溫、上升3.3百分點，國民黨則重挫8.5百分點、流失164萬支持者，兩黨支持度再次黃金交叉。對此，民進黨立委許智傑18日分析，這次黃金交叉主因有三，包含兩黨改革對比、團結和多頭馬車區別以及初選提名差距。

根據台灣民意基金會民調顯示，34％是綠營認同者，其中深綠12%、淺綠22%，同時，有23%是藍營認同者，其中 5.1%深藍、18%淺藍，此外，有36%中性選民。民進黨支持者較藍支持者多10.7百分點。

對於民調黃金交叉，許智傑指出，這有3大原因，包含：第一、民進黨主席賴清德改革有感！國民黨卻不敢排黑。第二、民進黨團結一致贏得不被看好的南投，國民黨卻多頭馬車各自為政。第三、民進黨有公平制度初選，國民黨黑箱大老文化仍很重，尤其提名立委的選策會成員整體形象太差。

許智傑指出，以上三點涉黑、分裂、黑箱選策會的不願意改革，可能都是國民黨民調雪崩的原因。

台灣民意基金會表示，這是政黨認同短期內戲劇性大翻轉，主要是源自國民黨認同的巨幅萎縮，而非民進黨認同的大幅攀升。這一定程度上反映了過去三個月整體政黨競爭的結果，對即將到來的2024總統與立委選舉意義重大。

從長期趨勢看，民進黨這次政黨認同回升3.3個百分點，相較於三個月前 因地方選舉慘敗而重挫10.5個百分點，只能說是稍稍回魂而已，反觀國民黨這次重挫 8.5 個百分點，形同將三個月前因地方選舉大勝獲致的政黨認同紅利12.6個百分點花掉63.49%，才是大傷。