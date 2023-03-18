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假投資、假求職詐騙！警破竹聯詐騙集團逮15人　至少32人受害

▲台南市警新營分局與市警刑警大隊共組專案小組，報請台南地檢署廖羽羚檢察官指揮，破獲1起竹聯暴力詐騙集團，查出被害人32人，詐騙金額約新台幣2千萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新營分局與市警刑警大隊共組專案小組，破獲1起竹聯暴力詐騙集團，查出被害人32人，詐騙金額約新台幣2千萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局與市警刑警大隊共組專案小組，報請台南地檢署廖羽羚檢察官指揮，破獲1起竹聯暴力詐騙集團，查出該詐騙拘禁人頭帳戶集團，被害人至少32人，詐騙金額高達約新台幣2千萬元，其中多以假投資方式詐騙，致被害人陸續砸下數百萬元血汗錢被騙光。

▲台南市警新營分局與市警刑警大隊共組專案小組，報請台南地檢署廖羽羚檢察官指揮，破獲1起竹聯暴力詐騙集團，查出被害人32人，詐騙金額約新台幣2千萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

詐騙集團以假投資、假求職方式詐騙民眾，或高價收購人頭帳戶，利誘人頭提供帳戶存摺、提款卡、網銀帳密等，再以棍棒及刀械威脅關押於特定地點，必要時並由專人押往銀行提領詐欺款項。

▲台南市警新營分局與市警刑警大隊共組專案小組，報請台南地檢署廖羽羚檢察官指揮，破獲1起竹聯暴力詐騙集團，查出被害人32人，詐騙金額約新台幣2千萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局於去年接獲民眾報案，有2人因債務糾紛遭黃姓嫌犯等6人持槍持刀押走，打電話向雇主求救借錢，並約定於大灣交流道下加油站交付後放人。新營分局立即與刑事警察大隊專案小組人員前往現場埋伏，配合犯嫌約定時間、地點，當場逮捕黃姓犯嫌1人，當日並成功營救出被害人。

▲台南市警新營分局與市警刑警大隊共組專案小組，報請台南地檢署廖羽羚檢察官指揮，破獲1起竹聯暴力詐騙集團，查出被害人32人，詐騙金額約新台幣2千萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組連續執行兩波行動後，逮捕12名犯嫌，經台南地檢署聲押，其中黃嫌等4人為法院裁定收押禁見，查扣非制式手槍1把、子彈6發、開山刀、西瓜刀、折疊刀、球棒、塑膠棍棒等拘禁器具。本案近期再溯源追查執行第三波查緝行動，查獲逮捕幕後主嫌為竹聯幫台南弘仁會潘姓幹部等3人，全案查獲嫌犯共15人，依違反組織、槍砲、毒品、洗錢、恐嚇取財及妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警新營分局與市警刑警大隊共組專案小組，報請台南地檢署廖羽羚檢察官指揮，破獲1起竹聯暴力詐騙集團，查出被害人32人，詐騙金額約新台幣2千萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局分局長顏勤峰表示，幫派分子以高薪假求職、高獲利假投資等方式詐騙受害人，威脅生命或拘禁凌虐，其行徑毫無人性，本分局必定會擴大追查，溯源揪出真正幕後的主導者及相關的不法所得，以保民眾生命財產安全。

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