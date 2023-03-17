老招繼續騙！詐團分工「角色扮演」演整套　他被榨乾還淪人頭帳戶

▲誤信老梗「解除付款」，金門男子積蓄被騙光，還淪為詐團人頭戶。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

住在金門金湖地區的阿良（化名），於本(3)月7日接獲佯稱HAMI書城客服來電，指稱在網路賣場購物留下的個人資料遭駭客盜用，並竄改成黃金會員，如果不趕快更改，每月將會從銀行帳戶內扣款新臺幣9800元，阿良依照對方指示匯款，結果不僅14萬積蓄被騙光，還淪為人頭帳戶。

阿良7日接獲佯稱HAMI書城客服來電，指個人資料遭駭客盜用，並竄改成黃金會員，如果不趕快更改，每月將會從銀行帳戶內扣款新臺幣9800元，阿良隨後又收銀行專員來電，以協助變更會員資料為由，誘騙至便利超商ATM轉帳匯款8萬元，後又有自稱165反詐騙專線人員告訴阿良，指他帳戶異常，須將戶頭剩餘款項6萬元全數購買遊戲點數，並將序號及密碼轉知台新銀行專員一併辦理解除。

當阿良多年積蓄14萬元遭詐騙殆盡後，假冒之165反詐騙專線人員還向阿良表示，為方便後續將被騙款項歸還，要郵寄提供名下金融卡給對方，阿良一時不察再將名下臺銀、郵局、臺企銀及土銀等金融卡寄給對方後，發現銀行帳戶已被詐騙集團當人頭戶詐騙，驚覺被騙，遂向警方報案。

金湖分局表示，詐騙集團透過駭客入侵購物網站，取得被害人購物資料，再透過境外機房竄改來電(手機號碼前面會顯示+號)，而與被害人取得聯繫，因掌握被害人購物明細，且來電顯示也是銀行電話號碼，所以能輕易取信被害人而詐騙得逞。

警方再次提醒，「解除分期付款」詐騙，雖然是10幾年前就出現的詐騙老招，儘管警方經常大力宣導，但去年仍高居全國詐騙類型第2名(僅次投資詐騙)，此類手法，因掌握民眾購物資訊，再搭配假冒網購業者及銀行行員角色扮演，常使民眾掉以輕心而落入圈套，但是網購業者通常不會主動與民眾聯絡，有網購習慣的民眾，一旦接到自稱業者來電，要提高警覺，小心查證，以免被騙。