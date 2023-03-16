詐騙集團造假網站以蝦皮購物名義行騙與蝦皮資安無關　平台遏阻詐騙

▲蝦皮購物在平台上盡力遏阻詐騙，呼籲用戶勿在站外點擊不明連結！（圖／蝦皮購物提供，下同）

消費中心／綜合報導

針對近日詐騙集團鎖定蝦皮購物，製造假網站、假網址，透過站外平台及社群網站粉絲團詐騙買賣家。蝦皮購物今(16)日發出三點嚴正聲明：

1. 近數月以來累計發現超過200件假冒蝦皮平台詐騙案和300件假冒買家詐騙案，都是用假網站和假網址釣魚，未提供任何個資或真實訂單資訊，明顯與蝦皮資安防護並無關係。如同許多知名財經專家被假冒名義開設投資課程，蝦皮也是被冒名製作假的官方網站，同樣也是受害者。

2. 蝦皮購物平台內有主動阻斷含QR code詐騙網址、高風險用戶預防性停權等技術防詐手段，以保護用戶權益；但新型態詐騙通過站外平台如社群網站粉絲團或通訊軟體平台詐騙，並非蝦皮能進行防詐措施的範圍。

▲新型態詐騙流程，注意釣魚連結、隨機聯繫賣家、仿造官網、詐騙個資、匯款等狀況。



3. 蝦皮購物盡一切努力和政府單位積極合作，具體作為包括主動監測假冒網站向165回報、賣家實名認證、針對短時間重複發送相同圖片或文字之用戶進行預防性停權等；目前平台上亦全面進行防詐騙宣導，在全部聊聊頁面提醒用戶切勿掃描不明QR Code和外部連結點擊警示系統，近期也會分批強制用戶更換密碼。

▲蝦皮購物站內防詐騙機制。

蝦皮購物表示，相比於境外平台不落地，廣告或販售內容物都不受政府監管，蝦皮購物從營運的第一天起就落地台灣、深耕本土市場，並積極配合政府法令指導，努力保護用戶權益。此波新型態詐騙明顯與個資和資安問題無關，是假冒官方身份的侵權性詐騙，希望政府相關單位為保障國人網購安全、完善商業經營空間及維護社會知名專業人士、蝦皮等其他合法經營業者等被冒用者權益，不應意圖裁罰被害人，更希望司法單位能儘速破案。