高薪誘「豬仔」送柬！電擊+禁食凌虐逼做詐騙　4人蛇遭起訴

▲警方去年11月在南投山區找到「台版柬埔寨案」死者遺體，非文中受害人。（圖／資料照片，記者陳雕文翻攝）

記者高堂堯／南投報導

綽號「安哥」的男子劉哲伊組成詐騙犯罪集團，以求職打工和月薪4萬起跳等話術為幌子，誘使台灣民眾前往柬埔寨，從事分工詐騙歐美人士的工作，至少有魏姓女子等3人遭威脅並控制行動、甚至凌虐；檢方指揮警方偵辦於日前偵結，將蔡姓等4名集團成員提起公訴，但蛇頭劉男仍通緝中。

檢方調查發現，劉哲伊犯罪集團以感情交往、博奕、投資等詐術，詐騙不特定歐美人士，並設有「業務部」負責從事詐騙，「模特部」負責與受詐欺被害人視訊或通話時，接替「業務部」成員對應；「人事部」則負責以「工作內容為文書處理，每月底薪新臺幣4萬元、高獎金」等話術，召募台灣民眾前往柬埔寨從事詐騙工作。

▲南投地檢署檢察官對劉哲伊所組成詐騙人蛇集團的4名成員提起公訴。（圖／資料照片）

其中蔡姓、詹姓、朱姓、林姓男子等4名集團成員分工負責聯繫受召募者及偕同辦理、代為領取護照，偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡，並安派、接送前往桃園機場；魏姓女子、全姓男子等人誤以為高薪為真，分別於111年7月間搭機前往柬埔寨，該集團成員接應他們至特定地點後，即告知如不服從、報警或發定位，將予以毆打、電擊，並有部分被害人遭拘禁且不提供食物、棉被。

上述被害人經家屬透過管道協助才得以返國，南投地檢署檢察官張姿倩指揮埔里警分局、信義警分局偵辦數月，於日前偵查終結，認蔡男、詹男、林男、朱男等4人均涉有《刑法》第297條第1項之意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外、人口販運防制法等罪嫌，將其提起公訴。