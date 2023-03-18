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小三國語「棚－木＋日」考倒爸媽！一票人全投降　他曝1字解答

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲「棚－木＋日」考倒家長了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

又有爸媽被考倒了！一名男網友發文貼出孩子的國文作業，其中一道是「算式題」，學生要將國字加加減減，並寫出正確答案，不過，其中一小題是「棚－木＋日」，這就讓他不禁求救，「大大有什麼想法呢？」貼文曝光後，引發底下網友熱議。

男網友在臉書社團「爆廢公社」上發文，並貼出小學三年級的國語題目。從圖中可見，這是個「算式題」，以第一題舉例，「晶－日－日＋青」就是把晶字扣掉兩個日，再寫上一個青，因此答案為「晴」。

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題目依序還有「靡－麻＋告＝靠」、「娃－女＋虫＝蛙」、「十＋甫＋寸＝博」、「鯧－魚＋口＝唱」。不過，原PO和孩子卻空了一題，不解「棚－木＋日」可以解出什麼字，「我被考倒了！各位大大有什麼想法呢？我要求救了」。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「我會留空白等老師改正」、「新科目？數文」、「明月？沒說要寫幾個字」、「這是在考國文還是數學」、「答：日；解：太陽出來，月亮就下山了」、「以前國小從來沒這樣學習國字」、「小四會不會出現乘法」、「我比較傾向題目出錯」。

▲▼ 。（圖／翻攝自教育部異體字字典）

▲如果硬要寫出答案，網友覺得可以寫「晶」的異體字。（圖／翻攝自教育部異體字字典）

還有網友猜測，「難道是『用』」、「是不是少減一個月（明）」。另有網友貼出異體字字典的照片表示，「這是晶的異體字！」根據教育部異體字字典，晶的異體字包含「上日下明」、「3個月」，以及「上日下朋」，不過該異體字不易打出來，小學三年級理論上也不會接觸到這個字。

事後原PO也更新貼文表示，「寫上『晶』，結束這一回合」，感謝大家幫忙。

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