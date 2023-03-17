小三作業「棚－木＋日」猜1字考倒大人　行家曝2種解答

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友分享家中就讀小學三年級小孩的作業，只見題目要求猜出「棚－木＋日」是哪一個字，讓他想了半天都想不出答案，只好上網發文求助。其他網友們看完題目也是一頭霧水，最後有內行人指出，「晶」的異體字就是日加上朋，也有可能是題目出錯，少減掉一個月字。

▲原PO想不出小孩作業的答案。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，被小學三年級的題目考倒，「各位大大有什麼想法呢？我要求救了。」而在附上的照片中，只見題目要求根據算式猜出正確國字，例如「鯧－魚＋口＝唱」，其他5題都解出來了，只有「棚－木＋日」這題想不出答案。

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文章公開之後掀起網友討論，大家紛紛寫出心中的答案，包含間、閒、晶、明月等等，「卡，我好奇朋＋日的組合字」、「有沒有國文老師來解答的」、「這根本是大人的功課」、「我會選擇錯一題，早點休息，明天再說」。

很快就有內行人指出，其實晶的異體字就是朋上面加一個日，「這麼冷門的異體字是有人在用嗎？為了考試而考？八百年來沒有人知道、沒有人用過的，是有啥好考的」。也有人推測是題目出錯，應該是「棚－木－月＋日」，答案則是「明」。

原PO表示，思考之後決定寫上「晶」作為答案，「寫上晶結束這一回合，謝謝各位大大。」

▼網友指出答案可能是晶的異體字。（圖／翻攝自教育部異體字字典）