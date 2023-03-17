　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小三作業「棚－木＋日」猜1字考倒大人　行家曝2種解答

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友分享家中就讀小學三年級小孩的作業，只見題目要求猜出「棚－木＋日」是哪一個字，讓他想了半天都想不出答案，只好上網發文求助。其他網友們看完題目也是一頭霧水，最後有內行人指出，「晶」的異體字就是日加上朋，也有可能是題目出錯，少減掉一個月字。

小學三年級作業考倒大人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO想不出小孩作業的答案。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，被小學三年級的題目考倒，「各位大大有什麼想法呢？我要求救了。」而在附上的照片中，只見題目要求根據算式猜出正確國字，例如「鯧－魚＋口＝唱」，其他5題都解出來了，只有「棚－木＋日」這題想不出答案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後掀起網友討論，大家紛紛寫出心中的答案，包含間、閒、晶、明月等等，「卡，我好奇朋＋日的組合字」、「有沒有國文老師來解答的」、「這根本是大人的功課」、「我會選擇錯一題，早點休息，明天再說」。

很快就有內行人指出，其實晶的異體字就是朋上面加一個日，「這麼冷門的異體字是有人在用嗎？為了考試而考？八百年來沒有人知道、沒有人用過的，是有啥好考的」。也有人推測是題目出錯，應該是「棚－木－月＋日」，答案則是「明」。

原PO表示，思考之後決定寫上「晶」作為答案，「寫上晶結束這一回合，謝謝各位大大。」

▼網友指出答案可能是晶的異體字。（圖／翻攝自教育部異體字字典）

小學三年級作業考倒大人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
石門水庫水位下降　4人狂撈「114Kg貴重肖楠木」慘了
快訊／震撼彈！　林昶佐宣布不競選2024立委連任
大谷翔平短打偷點　義大利教頭嚇一跳：我沒想到...
波多黎各終結者慶祝太嗨「右膝韌帶撕裂」！　本季恐報銷
6000元「10倍奉還」！銀行搶推放大術　最高送6萬
快訊／台積電漲11元至516！　台股漲逾160點站上1530
快訊／騎士遭撞飛橋下　趴臥水面慘死
快訊／市民大道嚴重車禍！　19歲騎士噴飛命危

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輕航機墜機奪2命　運安會鎖定「天候、機械、人為操作」3面向調查

小三作業「棚－木＋日」猜1字考倒大人　行家曝2種解答

4／6領6000元！　3階段「怎麼領、需要資料」1圖看懂

台灣這3家餐廳入選！　2023「亞洲50」51至100名名單曝光

今全台暖陽！明2地區轉濕涼　下周「熱如夏」上看32℃

超薄焢肉飯一碗160「本店很難吃」　他叫外送後悔被老闆嗆：早說了

蓄水量剩11％！曾文水庫「大面積裸露」變超乾　南水局揭驚人數據

他搶吃超商即期品！100元買到「3餐加飲料」卻吃到哭　曝悲傷原因

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

豬肉價飆歷史新高擋不住　豬販嘆：不漲連工錢都不夠

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

民雄鄉建國路車禍

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

小S錄影前念「感覺他不紅」被抓包　直播訪問「來賓全程臭臉」超尷尬

輕航機墜機奪2命　運安會鎖定「天候、機械、人為操作」3面向調查

小三作業「棚－木＋日」猜1字考倒大人　行家曝2種解答

4／6領6000元！　3階段「怎麼領、需要資料」1圖看懂

台灣這3家餐廳入選！　2023「亞洲50」51至100名名單曝光

今全台暖陽！明2地區轉濕涼　下周「熱如夏」上看32℃

超薄焢肉飯一碗160「本店很難吃」　他叫外送後悔被老闆嗆：早說了

蓄水量剩11％！曾文水庫「大面積裸露」變超乾　南水局揭驚人數據

他搶吃超商即期品！100元買到「3餐加飲料」卻吃到哭　曝悲傷原因

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

豬肉價飆歷史新高擋不住　豬販嘆：不漲連工錢都不夠

《黑暗榮耀》李到晛Valentino暗黑新造型曝　李聖經解放大長腿美炸

經典賽發揮失常成夢魘　高宇杰：那個畫面一直重複

北漂癡漢「套房門鑿針洞」！2正妹OL被看光光　1證據讓他躲不掉

日本國寶建築師隈研吾　將來台蓋傳世建築

歐美銀行暴雷拖累科技股　陸行之提「7投資建議」避免踩雷

汪小菲和解葛斯齊「見到他很開心」　遭曝醉酒出軌照：一笑泯恩仇

BLACKPINK要來台灣了！高雄開唱D-1　YG派高級專機護送4女神

歐告辛苦出門巡田！「腳上沾滿爛泥」倒頭就睡：本汪要罐罐加班費

輕航機墜機奪2命　運安會鎖定「天候、機械、人為操作」3面向調查

快訊／震撼彈！　林昶佐宣布不競選2024立委連任　

菲律賓男警踩高跟鞋賽跑　觀眾場邊歡呼：好性感！

生活熱門新聞

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

超薄焢肉飯一碗160　他踩雷還被老闆嗆

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

「好市多1物」降價　會員驚：比特價時便宜

100元即期品吃三餐　他卻吃到哭了

掃墓別說2個字　民俗專家：吸引亡魂跟回家

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

明2地區轉濕涼　下周「暖熱如夏」上看32℃

前女友：二膽兵薪水一半花在手遊課金

女大生「襪子穿7天」底下黑黑　他開推特傻了

6000元來了！他怒抓「1領錢管道更燒錢」　網嗆太難看

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

台灣最快車「打龜號」賣了！廖老大曝割愛原因

曾文水庫蓄水量11%裸露　驚人數據曝

更多熱門

相關新聞

幫我趕一下！　司機揭戰績表崩潰了

幫我趕一下！　司機揭戰績表崩潰了

部分民眾搭乘計程車時，會因為趕時間而要求司機開快一點。不過，一名網友14日分享一張照片，只見司機在車上貼了2張公告，表示即日起停止「幫我趕一下」服務，還列出跑了200趟的戰績表，一共被機車擊落8次、收到罰單5次、醫院掛號3次、收到小費0次，讓他看完忍不住感嘆一句，「這年頭做司機大哥真的太難了。」

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

買餐驚見「美女廚神」炒飯　本尊曝光說話了

買餐驚見「美女廚神」炒飯　本尊曝光說話了

他燒金紙驚見「長蛇探頭」　真相爆笑

他燒金紙驚見「長蛇探頭」　真相爆笑

便當45元放完整一條魚　一票人卻嚇搖頭

便當45元放完整一條魚　一票人卻嚇搖頭

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

工程師「健檢報告1紅字」醫一看心涼了：已經第三期

國三生罰站20分鐘抽搐倒地亡！老師只顧上課不救援

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

夫捐腎給重病妻　卻驗出2人是兄妹

更多

最夯影音

更多
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟
文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面