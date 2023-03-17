桃園長者4月底前完成健康篩檢+打疫苗　可領禮券

▲桃園市衛生局指出，響應疫苗+1，4月底前健康篩檢加打新冠疫苗，60歲以上長者可獲500元禮券。（圖／桃市府衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局響應疫苗+1、解封安心政策，4月底前設籍桃園市65歲以上長者，於社區接種站施打新冠疫苗追加劑可領取500元禮券，此外，再加碼設籍桃市50至64歲市民於指定整篩服務站接受任一健康整篩項目（成人健檢、子宮頸抹片、乳攝、口腔抹片、糞便潛血），且現場接種COVID-19疫苗追加劑，則可領取300元禮券加4劑快篩，請符合資格市民把握機會。

市府衛生局表示，桃園市在4月底前持續開設莫德納次世代雙價BA.4/5追加劑疫苗免預約接種站，提供今年尚未接種疫苗之民眾便利疫苗接種服務，以鼓勵市民踴躍接受健康篩檢與疫苗接種，其他年齡符合接種資格者也應儘早完成次世代疫苗接種，提醒市民接種時，記得攜帶健保卡、身分證、疫苗接種紀錄卡（小黃卡），社區接種站場次資訊衛生局也將陸續更新，市民可至衛生局官網（網址：https://reurl.cc/2W013v）查詢。

▲桃園市衛生局提醒，市民可到社區附近疫苗接種服務站參與健檢或疫苗施打。（圖／桃市府衛生局提供）

此外，衛生局強調，若曾確診者，疫苗接種與確診日需間隔3個月（84天）以上，接種莫德納次世代雙價BA.4/5追加劑疫苗須與前1劑疫苗需間隔3個月（84天）以上，防疫措施逐步放寬之際，接種COVID-19疫苗可減少感染，有效降低重症與死亡風險；透過「疫苗加一，解封安心」運動，可提升群體免疫保護力，防疫新生活健康篩檢加疫苗，於解封後更安心。