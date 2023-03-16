驚悚畫面曝！騎車載9歲兒上學成永別　撞左轉貨車...父死兒斷腿

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市顏姓男子今（16）日上午7時許，騎乘機車搭載兒子上學，行經桃園區永安路、力行路口處時，與1輛左貨車發生猛裂撞擊，桃園警方到場處理時，顏男意識還算清楚也能說話，但隨即陷入昏迷，送醫急救後仍不治，其9歲兒子腿部骨折，生命跡象穩定，但目睹車禍發生當場嚇壞了，至於肇事原因仍由警方調查釐清中。

▲桃園市陳姓男子今天上午駕駛貨車行經桃園區永安路、力行路口轉彎時與直行機車發生碰撞，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起意外就發生在桃園警分局斜對面，警方指出，今日上午7時許，44歲的顏姓騎士騎車搭載9歲兒子上學，沿永安路往大興西路方向直行，行經永安路、力行路口處時，對向64歲陳姓男子駕駛之貨車突然左轉，顏姓騎士來不及閃避當場被撞飛。

▲桃園市陳姓男子今天上午駕駛貨車行經桃園區永安路、力行路口轉彎時與直行機車發生碰撞，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方到場後，顏姓騎士傷勢嚴重但還有意識，也能說出自己名字，9歲兒子則有骨折，警方通知救護人員到場將父子倆送醫，但顏姓騎士送醫急救後傷勢加劇，最後仍宣告不治，家屬被通知到院後被痛不已。警方為2人酒測，均無酒精反應，至於真正肇事原因正由警方調查釐清，警方呼籲汽機車駕駛人，行經路口處時應減速禮讓，並讓直行車先行，以維護行車安全。

▲桃園市陳姓男子今天上午駕駛貨車行經桃園區永安路、力行路口轉彎時與直行機車發生碰撞，警方到場處理，機車嚴重損毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）