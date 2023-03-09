周玉蔻稱應「強制人民打疫苗」　李秉穎：不必想也知道不可能

▲周玉蔻認為，政府應可強制人民施打疫苗。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

公衛學者詹長權曾批評指揮中心，未聽進公衛學者建言，錯失降低Omicron死亡率的先機。資深媒體人周玉蔻也質疑，為何政府不積極勸說或試圖和朝野取得共識，強制要求民眾施打疫苗？不過醫師李秉穎表示，防疫不能做獨裁政府。

周玉蔻指出，詹長權過去曾擔任高雄市長陳其邁、前行政院長蘇貞昌的防疫顧問，如今卻批評指揮中心沒有細看新冠死亡未接種疫苗長者的占比太高的事實、尋找低死亡率防疫新方向；更說自前指揮官陳時中離開後，後續死亡人數便超過任內死亡人數，顯見如今的指揮中心有極大問題。

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周玉蔻更批評，指揮官王必勝對此卻只是輕描淡寫回應，讓人民更加生氣。衛生福利部預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎則說明，陳時中離開後，死亡人數增加是必然趨勢。因防疫必須兼顧民生，當時國內正處於逐漸解封狀態，「所有國家都要在適當時機解封，但解封後死亡人數一定會增加，這是必然道理。」

李秉穎認為台灣的防疫政策做得很好，在疫苗機種率已達一個水準、無法再往上爬升後才逐漸解封。就不像其他國家，是在疫苗接種率沒有很高時，就大規模流行，死亡人數相對較高。

「政府當然很重視死亡狀況，拼命想提高那族群疫苗接種率。」李秉穎指出，現在的疫苗政策，如疫苗+1運動，也是在為高風險族群做進一步宣導。他直言，已打過疫苗、或感染過的人，追加疫苗的效益可能沒那麼高，但沒打過的人很危險。「那族群是我們最頭痛的，因為不管是什麼疫苗，畢竟無法用強制力，要求你非打疫苗不可，民主國家要尊重個人意願。」

但周玉蔻對此提出質疑，認為指揮中心應可運用政府的強制力，去執行疫苗接種、降低死亡率。不過李秉穎反駁，重大的防疫政策要取得朝野共識，不可能強迫人民施打疫苗。

「那你們沒有試圖尋求共識過？」周玉蔻認為，政府都可以強制要求人民戴口罩、隔離7天了，為何疫苗就不行？甚至連試圖尋求朝野共識的行為都沒有，顯見仍有未盡力之處。李秉穎則回應，「那不必想也知道，強迫人家打疫苗不太可能。」