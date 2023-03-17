蔣萬安推生育津貼翻倍發議員盼回溯至1月　北市府：會評估

▲蔣萬安推動生育補助翻倍發，但國民黨議員喊話要回溯到今年1月。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安逐步兌現競選政見，在「催生」方面大幅度提高生育獎勵金，第一胎由現行補助2萬元提高為4萬元，第二胎由2.5萬元提高為4.5萬元，第三胎以上由現行補助3萬元，提高為5萬元。國民黨議員秦慧珠喊話，此政策應回朔自1月1日起，才能彰顯育兒政策的美意，並加速增補北市流失的人口，達到250萬的規模。

對此，台北市政府副秘書長王秋冬表示，議員為市民爭取福利是理所當然，對於議員的提議，市政府表示尊重，是否能夠追溯，因為牽涉到增加預算的問題，市政府會進行評估。

秦慧珠表示，講市府此政策是設籍在台北、新北、基隆的父親或母親任一方，只要設籍滿10個月，都可以享有此項補助，可說是全台灣最優惠的生育補助。

秦慧珠說，該政策將在3月21日市政會議中拍板，北市的生育獎勵金將由今年4月4日起提高補助。但秦認為，此項政策應回朔自1月1日起，以彰顯蔣市長提升育兒政策的美意，並期能快速增補北市流失的人口，達到250萬的規模。

秦慧珠說，台北市經議會通過的112年生育獎勵金預算為4.1億，如果自4月4日起要提高為兩倍，以新生兒約2萬3200人計算，共需8.38億，必須編列4.28億的追加預算，如果回朔到今年1月1日起即提升為兩倍補助，以新生兒可能達到2萬3500人計算，預算約9.4億，必須編列5.3億的追加預算。

秦慧珠認為，照顧下一代年輕父母親是全體市民的責任，相信不分年齡和世代的市民，都不會反對給下一代更好的福利，因此特別向蔣市府提出應回朔至今年1月1日起出生的寶寶，都可以享受這份禮物，並將在4月12日議會開議後，正式以國民黨團提案的方式，敦請市府修改辦法，回朔至年1月1日發放。而依現行標準已發放之案件，則在4月4日以後再行追加差額部分。