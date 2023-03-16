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蔣萬安好感度6都墊底　藍營揭「一件西裝」看出團隊螺絲很鬆

台北市長蔣萬安日前出席弔唁星雲法師，竟穿著亮色系西裝，就讓不少藍營大老看了很詫異。（圖／報系資料照）

▲台北市長蔣萬安日前出席弔唁星雲法師，竟穿著亮色系西裝，就讓不少藍營大老看了很詫異。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

台北市長蔣萬安近來好感度6都墊底，引發外界關注，雖然他昨（15）日受訪時強調，已推出很多讓市民有感的政策，且會持續努力，但國民黨內仍擔憂，蔣市府恐成為北北基桃藍營執政表現的破口；據了解，蔣萬安團隊重用不少年輕幕僚，但除了前台北市府發言人羅旺哲扛不住壓力離職外，其他年輕幕僚其實也相繼出問題，蔣日前出席弔唁星雲法師，竟穿著偏亮色系西裝，讓不少藍營大老看了很詫異，直言「蔣團隊螺絲很鬆」。

有國民黨人士指出，蔣萬安作為首都市長，媒體關注度相較其他縣市必然很多，但有關注、有聲量不等於市民認同，好感度墊底就是一個警訊。他表示，蔣萬安團隊存在不少問題，已在藍營內盛傳許久，有許多國民黨大老也很關心，只是基於尊重蔣萬安，很多話只好先放在心裡。

該國民黨人士透露，蔣萬安團隊太嫩的問題，早在羅旺哲離職前就被政壇廣為討論，蔣萬安2月中旬前往佛光山悼祭星雲法師時，有別其他政治人物採傳統黑西裝，竟穿著偏亮色西裝現身，讓在場所有人傻眼、議論紛紛，困惑團隊發生什麼事？他表示，後來有南部藍營大老透過人關心，才知道蔣隨行是一位由地方服務處主任升上來的呂姓人士，相當年輕，入府後遲遲未能適應公部門文化，無法適時給市長有用建議。

此外，有藍營幕僚也直指，相較桃園市長張善政和基隆市長謝國樑團隊上任後積極開創新局，蔣萬安團隊顯然不夠開闊，蔣作為最年輕首都市長，卻有莫名包袱，不敢大刀闊斧改革。他舉例，前台北市長柯文哲社宅爭議頻傳，導致多位民進黨議員緊盯，蔣萬安就該順勢全面檢驗、找出「台北大秘寶」，難道要等綠營把這筆帳回過頭算在新市府身上嗎？

多位藍綠台北市議員助理也提醒，蔣萬安擔任過立委，深知行政部門和民意代表管道暢通的重要性，但上任至今都要開議了，卻未一一拜會各議員，搞到國民黨議員秦慧珠和游淑慧等人都很無奈，只能透過媒體發聲針砭市政。有藍營幕僚就暗指，「台北市機要不像新北市這麼好混，不是每天光鮮亮麗打招呼就好，應拿出誠意拜會，議會才知怎麼幫推市政」。

面對蔣萬安團隊諸多問題，一台北市府人士緩頰表示，「市長每天面對千頭萬緒市政問題，一天當好幾天用，已無暇顧及團隊成員能力是否與時精進，但目前留下來的年輕人抗壓力都算好了」。另外有國民黨幕僚分析，張善政有桃園新聞處長羅楚東、市議員凌濤等強將輔佐，謝國樑本身就是能帶頭打戰的主帥，而蔣萬安本人太佛，手下又無強兵，台北市政表現平庸一點也不意外。

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