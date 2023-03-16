偷公園處業務！觀傳局長被爆「搶向蔣萬安邀功」　花季活動鬧雙胞

▲台北市長蔣萬安出席台大杜鵑花節。（圖／記者許敏溶攝）

記者袁茵／台北報導

春天來臨，各式繁花盛開，台北市近期陸續推出一系列花季活動，多數由工務局公園處主辦，僅只有在大安森林公園的杜鵑花季由觀傳局主管，然而今年觀傳局將杜鵑花季改名為「台北花節」，與公園處原有的「台北花季」一詞只差一個字，一場活動鬧雙胞，使公務員私下抱怨觀傳局長陳淑慧搶功「盜採花」。

依照過往傳統，台北市工務局公園處會依照時序性整合年度12檔花季、花展，包括知名的士林官邸菊花展、北投社三層崎花海、樂活夜櫻季等，並打造「花in台北」品牌與官方網站，由於深受市民們喜愛，還推出了周邊商品、主題曲，今年則以「台北花季花in台北」為名舉辦活動與宣傳。

▲公園處在2022年12月刊登新聞稿與12個花季圖片地圖。（圖／台北市工務局公園處提供）

但在台北市眾多花季當中，唯獨自2017年開始的「台北杜鵑花季」為觀傳局主辦，並每年在大安森林公園擺設裝置藝術，讓民眾觀賞台北市市花「杜鵑花」，以及一年一度的杜鵑花音樂會，邀請國內外藝人輪番上陣演出。

然而台北市長蔣萬安上任後，觀傳局主管的「台北杜鵑花季」突然大轉變，將名稱改成了「台北花節」，並且自行架設一個新網頁，其中一頁「台北花城」手繪圖將公園處負責的所有活動都列入在內，但網頁卻顯示主辦單位為「台北市觀傳局」，而負責種花、進行活動的公園處卻成了「合作單位」。

不僅如此，近期觀傳局大肆宣傳「台北花節」，並且發布一系列新聞稿，但內容完全未提主要負責單位公園處；據了解，將原有的「台北杜鵑花季」大更動成「台北花節」想法，就是來自新上任的觀傳局長陳淑慧，致使不少公務員私底下抱怨，陳淑慧為了向市長蔣萬安搶功勞，逼迫觀傳局公務員「盜採」公園處的花，甚至連網站圖片都盜用公園處，改以手繪風格呈現，「越來越誇張，可說是忍無可忍！」

▲觀傳局自行製作「台北花節」網頁，將公園處圖片改成手繪風格。（圖／台北市觀傳局提供）

更諷刺的是，從台北捷運市政府站通往台北市政府市政大樓的連通道上，常刊登市府活動宣傳燈箱，近期一整排公園處的「花in台北」相關花卉活動廣告，卻有一面出現了觀傳局的「台北花節」，下面也只將公園處列為「合作單位」，觀傳局、公園處的看板面對面擺放，畫面極為奇妙。

大安區大學里長吳沛璇表示，台北杜鵑花季與台大杜鵑花節行之有年，過去都會結合在地商圈舉辦，但今年觀傳局換了一個新局長以後，在沒有與里長協調下唐突取消合作，或許陳淑慧認為杜鵑花季不該只宣傳一種花，然而杜鵑花是台北市市花，不應該就此消失，倘若陳淑慧想打造花節，就應該花時間醞釀，與培育花卉的公園處建立合作關係。

民進黨台北市議員許家蓓批評，經過多年努力，台北杜鵑花季、台北花季已有一定知名度，但蔣萬安卻放任觀傳局、公園處兄弟鬩牆、各自為政，未將人民納稅錢做最有效益運用，「難道這就是蔣萬安的管理學？」

國民黨台北市議員王欣儀也說，或許是新上任的陳淑慧想要有作為，但可看出市府任務分工上需要磨合，避免造成疊床架屋狀況，且府級長官也應介入協調、統籌分工，避免資源浪費。

對此，台北市秘書長李泰興回應，觀傳局原本希望透過花節整合行銷，帶動台北市整體產業發展與觀光，原則上跟公園處活動、工作內容不重複且不衝突，但目前看來確實有重疊之處，已請觀傳局未來要調整與注意。

▼台北市觀傳局將杜鵑花季變更成「台北花節」，與公園處原有的「花in台北」重疊，兩面看板甚至就擺放在左右兩側。（圖／記者袁茵攝）