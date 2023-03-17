誰接棒林昶佐萬華選區？梁文傑被點名　林楚茵：短期內做好份內工作

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選將至，外界關注各選區佈局，無黨籍立委林昶佐17日發表聲明，表示自己不競選連任，對此，外界點名看好民進黨立委林楚茵、陸委會副主委梁文傑、議員王世堅接棒。民進黨立委林楚茵今受訪表示，選舉不在她個人的人生規劃中；至於梁文傑是否參選，她說這要看他個人決定，但只要是黨內派出最佳人選都會全力輔選。

林昶佐上午宣布不競選連任，為2024選情投下震撼彈，周玉蔻表示，林昶佐宣布不再參選下屆立委，震驚又可惜，誰接手打硬仗很重要。她還點名現在住在萬華的林楚茵，民進黨不分區立委任內表現非常優秀。

對於被點名挑戰萬華立委，林楚茵表示，很謝謝蔻姐點名，因為來自媒體前輩的肯定，就證明自己從媒體轉戰立院的努力有被看見，這是最大的鼓勵，但選舉這件事情，一直不在自己的生涯規劃一部分。

對於林昶佐聲明，林楚茵表示，聽聞林昶佐的聲明很震驚不捨， 「我們在立法院不只是同樓層的鄰居，這幾年來我們也共同在立院並肩作戰，包含反送中、反惡罷、藏人人權等。」

林楚茵指出，只要是有關人權與民主議題，林昶佐總是挺身而出，自己身為好夥伴，卻從不知道他在家庭上面臨的身心煎熬，真的是辛苦他了，「即使未來無法在立院一起作戰，相信我們仍會繼續為台灣打拚、為民主自由奮鬥，祝福我們的好戰友。」

至於是否可能由先生梁文傑出戰？林楚茵表示，他現在擔任陸委會副主委，工作表現也很稱職，是否參選這部分要由他自己回應，但短期之內都先做好份內工作。

對於之前一直未排除參選立委可能的王世堅，是否挑戰該席位？林楚茵指出，對於黨中央來講，現在是初選階段，若有優秀黨內同志參選都予以祝福，自己擔任不分區立委期間，很樂意為正義跟人權發聲，只要是黨內派出最佳人選，都會全力輔選。