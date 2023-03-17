快訊／周玉蔻點名挑戰萬華區立委　林楚茵：選舉不在生涯規劃中

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選將至，外界關注各選區佈局，無黨籍立委林昶佐17日發表聲明，表示自己不會競選2024連任。對該遺缺，媒體人周玉蔻就點名民進黨不分區立委林楚茵參戰，對此，林楚茵稍早回應，感謝媒體前輩肯定，不過選舉這件事情一直不在自己的生涯規劃中，監督政治與揭發不公不義是媒體人的天職，她會持續努力。

林昶佐上午宣布不競選連任，為2024選情投下震撼彈，周玉蔻表示，林昶佐宣布不再參選下屆立委！震驚又可惜，誰接手打硬仗很重要。周也強調，現在住在萬華的林楚茵，民進黨不分區立委任內表現非常優秀。

對於林昶佐聲明，林楚茵表示，要祝福好戰友，聽聞林昶佐的聲明很震驚不捨， 「我們在立法院不只是同樓層的鄰居，這幾年來我們也共同在立院並肩作戰，包含反送中、反惡罷、藏人人權等。」

林楚茵指出，只要是有關人權與民主議題，林昶佐總是挺身而出，自己身為好夥伴，卻從不知道他在家庭上面臨的身心煎熬，真的是辛苦他了，「即使未來無法在立院一起作戰，相信我們仍會繼續為台灣打拚、為民主自由奮鬥，祝福我們的好戰友。」

對於被點名挑戰萬華立委，林楚茵表示，很謝謝蔻姐點名，因為來自媒體前輩的肯定，就證明自己從媒體轉戰立院的努力有被看見，這是最大的鼓勵。

林楚茵指出，選舉這件事情一直不在自己的生涯規劃中，但大家放心，監督政治與揭發不公不義是媒體人的天職，她會持續努力，並繼續為民眾與民進黨發聲！