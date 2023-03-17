國際旅客3月下旬破百萬　來台自由行發5千！目標拚4／15上路　

▲國際自由行旅客來台可領5千消費金，目標4/15上路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

疫後拚觀光，交通部力拼今年來台國際旅客600萬人次目標，並祭出「加速擴大吸引國際觀光客方案」，來台自由行旅客有機會拿到5千元消費金，旅行團每團補助1到2萬元，觀光局表示，今年3月下旬將超前達到100萬國際旅客來台人次，補助國際旅客來台方案包括5千元消費金等目標4月15日上路。

觀光局副局長林信任今(3/17)出席「旅遊安全」記者會受訪時表示，疫情之後，可看到國際行銷吸引國際旅客陸續來台，今(112)年1月有25萬人次，2月來台人次又往上，估計有35萬人次，3月份持續攀升，原本預估第一季有80萬國際旅客來台，現預估3月下旬可突破100萬，提前達到目標，台灣燈會吸引很多國際旅客來台外，疫情期間觀光不斷回溫，加上全力推出行銷措施，預期今年600萬國際旅客來台目標可達到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

行政院日前通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，預計3月24日立法院三讀表決，其中53億將用來「加速擴大吸引國際觀光客」，國際自由行旅客有機會拿到5千元消費金，約有50萬份，另也將獎助1至2萬元給送團客來台的旅行社、組團社。

▲觀光局副局長林信任。（圖／記者李姿慧攝）

林信任指出，特別預算三讀通過後，也會同步進行辦理補助要點擬訂，目前都在行政作業中，交通部長王國材希望4月中進行對國際團客或國際自由行旅客攬客，目標希望4月15日啟動。

林信任指出，目前來台國際旅客第一名是韓國，韓國在疫情期間出國人口遠大於國際旅客到訪，韓國與台灣相似，都是喜歡出國的國家；另外第二名國際旅客來台的國家為日本，預期後面會更好，日本人列前三名或最希望出國的國家都是台灣，但一方面日本疫情還沒降級，要到5月，日本國旅補助也延到初夏，都會影響來台人數，但據旅遊業者回報，下半年日本市場會更好。