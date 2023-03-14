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快訊／高雄4旅館把歌迷當盤子　利用演唱會賣「天價房」下場慘了

▲BLACKPINK高雄演唱會確定加場。（圖／翻攝自FACEBOOK／Live Nation Taiwan 理想國）

▲BLACKPINK將於3月18、19日於世運主場館開唱。（圖／翻攝自FACEBOOK／Live Nation Taiwan 理想國）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今年2-4月演唱經濟大爆發，竟有不肖旅宿業者把歌迷當「盤子」，亂哄抬房價。觀光局日前聯手消保管出動稽查，抓到4家業者抬高售價，依規定開罰1至5萬元，若業者仍惡意哄抬不改善，將會連續裁罰並公告旅宿名稱。

高雄今年自農曆春節連假起，緊接2至4月份新好男孩、西城男孩、韓團BLACKPINK、人氣天團五月天、天后張惠妹接棒在高雄開唱，帶動高雄旅宿業住房需求，預計將帶來非常可觀的演唱會觀光產值。像是高雄萬豪酒店，早在BLACKPINK宣布高雄演唱行程，隔天700間房就被訂光，盛況空前。

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▲▼觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

為保障消費者住宿權益，高雄市觀光局聯合消保官3月9、10日再度密集主動出擊稽查房價，希望讓來高雄旅客除享有高水準服務也能有安心的住房價格。

此次稽查結果，共查出鹽埕區3家及新興區1家業者抬高售價，有超出備查房價情形，將依規定開罰1至5萬元。觀光局表示，後續仍會加強稽查頻率與次數，如有業者仍惡意哄抬且無改善，將連續予以裁罰決不手軟，為消費者看緊荷包。

▲▼觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局指出，依據旅館業管理規則、民宿管理辦法規定，旅館業應將其客房價格，報請地方主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格，若向旅客收取高於備查的房價，依據《發展觀光條例》規定，將視情節輕重，主管機關得令限期改善或處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。呼籲業者訂定合理的備查房價，切勿任意哄抬售價，違者將依法裁罰，決不寬貸，並期許業者自律、共同維護旅宿市場秩序。

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