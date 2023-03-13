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德國柏林旅展傳捷報！觀光局奪3座觀光影片獎　讓世界看見台灣之美

▲▼德國柏林旅展，交通部觀光局影片獲得3座金城門觀光影片獎。（圖／觀光局）

▲觀光局率團參加全球最大德國柏林旅展。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

交通部觀光局率團參加全球最大「柏林旅展」傳捷報！觀光局北海岸及觀音山、阿里山及雲嘉南國家風景區管理處選定參展3部觀光影片，包括「冒險之冠」、「神木下的婚禮」及「井仔腳鹽田風情」，獲金城門觀光影片獎青睞，獲得地區類金星獎、國際文化藝術類金星獎及生態旅遊類影片銀星獎，為台灣觀光爭光。

觀光局表示，「冒險之冠」以北海岸呈現豐富的自然景觀與人文歷史，以熱血、冒險、快節奏方式呈現，並融合在地特色，吸引海外國際旅客。「神木下的婚禮」以阿里山的神木為背景，紀錄一對新人在此舉行婚禮的浪漫場景。而「井仔腳鹽田風光」則展現雲嘉南濱海的獨特鹽田景觀，呈現在地文化和生態之美，也符合生態及永續的普世價值。

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交通部觀光局駐法蘭克福辦事處主任謝長明表示，此次獲獎是國際旅遊業界對臺灣疫情期間持續深化觀光的肯定和鼓勵，再次展現了台灣疫後旅遊的國際魅力。

▲▼德國柏林旅展，交通部觀光局影片獲得3座金城門觀光影片獎。（圖／觀光局）

▲交通部觀光局影片獲得3座金城門觀光影片獎。（圖／觀光局）

柏林國際旅展為全球規模最大的旅遊交易博覽會，過去3年因COVID-19疫情停辦，今年恢復舉辦成功吸引161國的5500家業者參展，每年參觀人次約逾16萬。觀光局表示，台灣全力爭取國際旅客，台灣館以「台灣茶文化」為主題佈展，各國對台灣觀光市場興趣濃厚，業者洽談絡繹不絕，更吸引德國官員、議員到場。

金城門觀光影片獎評獎委員會則是由德國資深影人Wolfgang Jo Huschert擔任主席，針對國際觀光宣傳多媒體影片進行評選，每年並在德國ITB國際旅展期間頒獎。本次比賽共有20個國家,超過100部影片參賽，獲獎的影片涵蓋了文化、生態、創新等多個面向。

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