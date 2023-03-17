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大陸 大陸焦點 特派現場

FBI蒐證受阻撤退！　陸「紅色通緝犯」郭文貴落網後公寓離奇失火

▲▼郭文貴Facebook帳戶被封。（圖／翻攝自郭文貴Youtube）

▲中國「紅色通緝犯」郭文貴Facebook帳戶被封。（圖／翻攝自郭文貴Youtube）

記者任以芳／綜合報導

美國司法部表示，被大陸發出「紅色通緝令」、逃往美國的大陸富商郭文貴涉嫌詐欺、洗錢等12項罪名，因此15日將其逮捕。陸官媒《中國新聞網》引述多家美媒報導指出，FBI蒐證期間，郭文貴擁有15個房間的公寓突然失火，FBI被迫撤離。

報導表示，潛逃美國的國際刑警組織紅色通報在逃人員郭文貴，因涉嫌欺詐等多項罪名15日被紐約警方逮捕。美國司法部表示，郭文貴用騙來的錢來滿足自己及家人，包括購買價值3700萬美元的遊艇、350萬美元的法拉利名車等。司法部稱已沒收其6.34億美元欺詐所得和所購資產。

報導引述《美國廣播公司》（ABC）報導稱，FBI進入郭文貴居住地蒐證幾小時後，該公寓突然失火，郭文貴有15個房間的頂層公寓遭到嚴重破壞，FBI被迫撤離。

據了解，根據起訴書內容，郭文貴被控策劃一起10億美元的欺詐案。美國檢方表示，郭文貴利用網上積累的數十萬粉絲，為他的加密貨幣、媒體和其他公司招攬投資。

郭文貴向數十萬粉絲承諾，如果向GTV傳媒集團、喜馬拉雅農場聯盟、G俱樂部和喜馬拉雅交易所進行投資，將獲得巨額的利潤。從2018年3月起，主謀郭文貴策劃這場複雜的金融騙局，與自己金融師余建明詐騙數千人，獲得超過十億美金的收益。

▲▼郭文貴。（圖／翻攝美國司法部官網）

▲郭文貴遊艇。（圖／翻攝美國司法部官網）

起訴書進一步稱，郭文貴用這些錢在新澤西州購買了一處價值2600萬美元的住房、一艘遊艇、一輛法拉利汽車和一個價值36000美元的床墊等物品。該起訴書指控郭文貴犯有11項欺詐罪和洗錢罪。檢方表示，查封6.34億美元的犯罪所得和資產，包括一輛藍寶基尼汽車。

起訴書共列舉了12項罪名，包括電匯欺詐、銀行欺詐、證券欺詐和洗錢罪等。其中郭文貴被控犯下11項罪名，而同案被告余建明還被指控妨礙司法罪，被控犯下全部罪名。12項罪名的最高刑期疊加之後，長達215年，但此刑期僅供參考。

根據大陸官方資料顯示，郭文貴是北京盤古氏投資有限公司、北京政泉控股有限公司的實際控制人，2014年8月，涉嫌多宗犯罪他逃亡海外。2017年4月19日，大陸外交部發言人在例行記者會上表示，「國際刑警組織已向郭文貴發出了紅色通緝令。」

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