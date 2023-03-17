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清明連假來台東　體驗連4晚露天沙灘電音派對

▲台東縣政府。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣政府。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

邁入第3年的「2023東浪嘉年華活動」將在清明連假4月1日至5日席捲杉原灣，今年首次結合「尬電」元素，並於4月1日至4日連續4個晚上舉辦杉原灣沙灘音樂會，活動力邀知名音樂人Matzka擔綱音樂總監，規劃4大主題之夜，包含人氣爆棚的「國民姐夫」DJ KOO具俊曄、玖壹壹、阿爆Abao及動力火車共24組堅強卡司陣容輪番演出。

縣長饒慶鈴表示，4月1日至4日晚間，舉辦有史以來第一場的杉原灣沙灘音樂會，活動力邀我們台東孩子、知名音樂人Matzka擔任音樂總監，規劃出4大主題「東、音浪」、「浪、南島」、「洶、黑潮」、「湧、杉原」集結各類音樂中的翹楚，由玖壹壹、Matzka、黃小琥、阿爆Abao及動力火車領軍，包含人氣爆棚的「國民姐夫」DJ KOO具俊曄、世界百大DJ RayRay、孫盛希、KARENCICI、呂士軒、J.Sheon及持修與在地知名舞團、樂團等24組卡司。

「絕對很精采，請大家拭目以待！」首次擔任2023東浪嘉年華feat.尬電音樂總監的Matzka也在記者會中指出，台灣的音樂祭遍地開花，而「原創性」與「在地化」是這次活動有別於其他音樂祭最大的特色，台灣是南島文化的原鄉，在這次的活動中也會帶來濃濃夏日南島風情，連續4天晚上在杉原灣的音樂盛會，將以「東浪洶湧」結合電音、繞舌、搖滾、嘻哈及南島音樂做最大的發揮，這次演出團隊很精彩豐富，各個都是強棒，絕對會讓大家看見不一樣的臺東！

縣府特別進一步說明，除了4個晚上的音樂會活動之外，白天的杉原灣也同樣精采，廣受眾多好手引頸期待的台灣沙灘排球挑戰賽在開放報名之初，短短4個小時就秒殺額滿，而連續2年廣受好評的大型風箏展演也將繼續在杉原灣妝點蔚藍天空，現場還有海洋慢市集販售各式台東風味美食小點，讓您可以悠閒沉浸在初夏時光，盡情享受沙灘上的夏日風情，更多活動資訊及報名體驗請上東浪嘉年華官方粉絲團查詢。

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