　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

112年全國原住民族運動會聖火傳遞　台東教育處迎接

▲112年全國原住民族運動會，聖火於16日傳抵台東縣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲112年全國原住民族運動會，聖火於16日傳抵台東縣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台北市政府承辦的112年全國原住民族運動會，聖火於16日傳抵台東縣，縣政府教育處副處長黃玉燕在縣府五期新大樓廣場迎接聖火到來，聖火隨後以車運轉往花蓮縣繼續傳遞。

代表運動會精神象徵的112年全國原住民族運動會聖火，首創聖火母火的取火隊自3月1日至9日從台北市政府體育局到原住民族16族、台北市在地凱達格蘭族的聖地、聖山、起源地或具代表性之處取母火，最後匯聚到台北市，成為本屆賽會之聖火。

▲112年全國原住民族運動會，聖火於16日傳抵台東縣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

大會聖火自3月13日起展開各縣市的傳遞，並於今日下午2點30分由屏東縣經南迴公路傳抵台東縣，台北市政府體育局專門委員呂生源將主火交付台東縣政府教育處副處長黃玉燕，黃副處長代表饒縣長迎接聖火隊，再轉交給寶桑國中田徑隊7位隊員進行傳遞，雙方除互贈紀念品，也高喊活動主題「全力原夢」為原力加油，再由台東縣政府出發前往花蓮縣，繼續往北進行傳遞工作。

縣府教育處黃玉燕副處長表示，今年全國原住民族運動會將於3月24日至27日一連4天在台北市暨各競賽場地舉行，此次台東縣代表隊將分別參加田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒球、慢速壘球、槌球、五人制足球、傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統拔河、傳統鋸木及傳統狩獵等16個競賽項目，其中以柔道、傳統角力、棒球、田徑、傳統射箭等奪牌呼聲非常濃厚，誓言拿下總冠軍的獎杯。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／「購物站天后」炒股又出事　寶得利董座等7人被約談
快訊／普發6000進度再提速！發錢時間點曝光
輕航機墜河堤釀2死！失事過程曝
獨／地獄回來的男人！他全身疑罹多癌　靠一物逆轉人生
國中生互嗆　家長撂40人帶刀「暴打6孩腦震盪」
1天內溫差15度！　一周天氣出爐
租車「漏看這規定」噴1.5萬！　付清仍被奪命連環call
6000元他暫定「存進1銀行」！　一票點頭：已收藏

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

買不起塔位！亡夫骨灰廟裡放2年　民眾黨3黨部助移靈故鄉

新竹縣市整合溝通平台MOU正式簽署　共創美好未來

借鏡屏東城市再造經驗　嘉義市長黃敏惠率隊觀摩

112年全國原住民族運動會聖火傳遞　台東教育處迎接

警銀聯手阻詐守護民眾財產　潮州警分局長贈感謝狀

「大陸妹」價格慘跌　雲林菜農開放民眾自採：比花錢做善事更開心

南寳樹脂攜手南消、區公所辦演練　強化自主應變落實風險管理

幼兒園學童搶當打火英雄　南消七大隊打造小小消防員

旱象未解水位持續下降　日月潭拖離部分浮排、引橋

啟動2023「台灣職安卡訓練」　為辛苦營造業勞工安全加分

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

買不起塔位！亡夫骨灰廟裡放2年　民眾黨3黨部助移靈故鄉

新竹縣市整合溝通平台MOU正式簽署　共創美好未來

借鏡屏東城市再造經驗　嘉義市長黃敏惠率隊觀摩

112年全國原住民族運動會聖火傳遞　台東教育處迎接

警銀聯手阻詐守護民眾財產　潮州警分局長贈感謝狀

「大陸妹」價格慘跌　雲林菜農開放民眾自採：比花錢做善事更開心

南寳樹脂攜手南消、區公所辦演練　強化自主應變落實風險管理

幼兒園學童搶當打火英雄　南消七大隊打造小小消防員

旱象未解水位持續下降　日月潭拖離部分浮排、引橋

啟動2023「台灣職安卡訓練」　為辛苦營造業勞工安全加分

警匪追逐戰他亂入鬧事！拿雷射光狂照直升機　白目行徑代價曝光

6習慣「防泌尿道感染」！　尿尿完正確擦法曝光

1對1體驗輕航機釀2死！日籍男子命喪台灣　失事現場「全面燃燒」

電價調漲！傳平均幅度逾1成　大戶為主、8成住宅不影響

水利署南水局未知會逕行鑿井　周春米批「偷襲」要求停工

最近比較煩？一張圖測你目前「最想逃避的事」

快訊／普發6000進度再提速！發錢時間點曝光　特別預算3／24拚三讀

「5生肖」今年財運大爆發！命理師：正偏財都賺到飽

彰化輕航機失事過程曝！疑降落失敗爬升失速　墜河堤釀2死

放棄暴力場面仍震撼！《不可能的邊界》揭開人道救援者複雜內心

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

地方熱門新聞

年產6000萬顆仍缺蛋　桃園要家禽產業升級

水庫蓄水率降低！　張善政指示盤點水塔

先喝道「這新品」3/16~19第二杯半價

桃園航空城開發　橫峰里4尊土地公移駕

中原文創園區結合大專院校　促進產學合作

台中百貨母親節檔期開打！中友31周慶拚場大遠百美麗購物節

達德綠能行賄案重開羈押庭　雲林議長沈宗隆現身

嘉義生態園區漂漂河　引溪水收費惹議...業者說話了

屏東女學生北上找網友　回程搭錯車迷途求助

嘉義水上鹿角蕨創意賀匾「蕨對優秀」

文藻外語大學推出ChatGPT教師研習課程

幼兒園學童搶當打火英雄

「大陸妹」價格慘跌　雲林菜農開放民眾自採

南寳樹脂攜手南消、區公所辦理示範演練

更多熱門

相關新聞

臺東縣率團赴北京洽談鳳梨釋迦恢復輸陸　饒慶鈴：持續為農民拚出口

臺東縣率團赴北京洽談鳳梨釋迦恢復輸陸　饒慶鈴：持續為農民拚出口

臺東縣長饒慶鈴指出，縣府一直沒有放棄鳳梨釋迦外銷中國大陸的可能性，近兩年持續研議各種方法，縣府團隊與臺東大學合作所訂的研議輸陸檢驗檢疫規範，是將檢疫蟲害作為客訴問題來處理，凝聚鳳梨釋迦品質提升共識，尋求符合陸方檢疫條件的解決方式。

東森農場開賣鳳梨釋迦　40分鐘狂銷1.2噸

東森農場開賣鳳梨釋迦　40分鐘狂銷1.2噸

台東輔具中心首次結合柔術演練防身術課程

台東輔具中心首次結合柔術演練防身術課程

台東鳳梨釋迦輸出大陸地區訂定檢疫措施規範　

台東鳳梨釋迦輸出大陸地區訂定檢疫措施規範　

防空避難設施標示更新　成功警加強宣導

防空避難設施標示更新　成功警加強宣導

關鍵字：

聖火運動會台東

讀者迴響

熱門新聞

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

登記6000元！22起日每日兩組

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

嘉義少女陪學姐吃麥當勞殞命！阿公崩潰自責

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面