112年全國原住民族運動會聖火傳遞　台東教育處迎接

▲112年全國原住民族運動會，聖火於16日傳抵台東縣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



由台北市政府承辦的112年全國原住民族運動會，聖火於16日傳抵台東縣，縣政府教育處副處長黃玉燕在縣府五期新大樓廣場迎接聖火到來，聖火隨後以車運轉往花蓮縣繼續傳遞。

代表運動會精神象徵的112年全國原住民族運動會聖火，首創聖火母火的取火隊自3月1日至9日從台北市政府體育局到原住民族16族、台北市在地凱達格蘭族的聖地、聖山、起源地或具代表性之處取母火，最後匯聚到台北市，成為本屆賽會之聖火。





大會聖火自3月13日起展開各縣市的傳遞，並於今日下午2點30分由屏東縣經南迴公路傳抵台東縣，台北市政府體育局專門委員呂生源將主火交付台東縣政府教育處副處長黃玉燕，黃副處長代表饒縣長迎接聖火隊，再轉交給寶桑國中田徑隊7位隊員進行傳遞，雙方除互贈紀念品，也高喊活動主題「全力原夢」為原力加油，再由台東縣政府出發前往花蓮縣，繼續往北進行傳遞工作。

縣府教育處黃玉燕副處長表示，今年全國原住民族運動會將於3月24日至27日一連4天在台北市暨各競賽場地舉行，此次台東縣代表隊將分別參加田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒球、慢速壘球、槌球、五人制足球、傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統拔河、傳統鋸木及傳統狩獵等16個競賽項目，其中以柔道、傳統角力、棒球、田徑、傳統射箭等奪牌呼聲非常濃厚，誓言拿下總冠軍的獎杯。