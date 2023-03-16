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買不起塔位！亡夫骨灰廟裡放2年　民眾黨3黨部助移靈故鄉

▲南投縣議員簡千翔協助縣民陳姓女子將其亡夫的骨灰罈送回故鄉台東。（圖／翻攝「簡千翔」臉書粉專）

▲南投縣議員簡千翔協助縣民陳姓女子將其亡夫的骨灰罈送回故鄉台東。（圖／翻攝「簡千翔」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉陳姓陸配與丈夫打工為生、經濟雖不寬裕但感情甚篤，但先生2年多前不幸因病去世，陳婦只能先將骨灰寄放在簡陋的私廟中，到上週輾轉向台灣民眾黨彰化縣黨部求助，希望能將骨灰罈送回丈夫的故鄉台東；民眾黨南投縣議員簡千翔得知後，日前立刻協助陳婦進行移靈事宜，在彰投東三地黨部接力合作下，順利完成陳婦丈夫的遺願。

簡千翔表示，上周接到民眾黨彰化縣黨部主委張雪如的電話，表示一名無親無故的南投縣民陳姓婦人需要幫忙，將其亡夫的骨灰罈送回故鄉台東，希望南投、彰化、台東3個縣黨部協力完成服務案；簡千翔於14日打頭陣，早上6時許即前往埔里鎮與陳婦會見，前往陳婦寄放亡夫骨灰罈、地處偏僻的私廟，發現不但只有簡陋的鐵皮搭建、供奉著地藏王菩薩跟土地公，更令人鼻酸的是骨灰罈竟鎖在沒有窗戶和燈光、連香爐都沒有的陰暗房間內。

簡千翔說，一行人簡單祭拜過後就準備協助移靈，看著瘦小的陳婦蹲在地上抱起沉重的骨灰罈，他只能輕喊「我們要送祢回台東了！要小心跟好喔！」陳婦於車程中透露，她遠從江西嫁到台灣，跟亡夫住在仁愛鄉山上做農耕臨時工，看天吃飯的生活很辛苦，但夫婦倆婚姻還算幸福；直到2年多前，突來的疾病帶走丈夫，她卻連買塔位的錢都付不起，只好把骨灰罈寄放在私廟裡。

簡千翔指出，當天原本安排前往彰化員林市搭台鐵，未料錯過車班，於是改搭高鐵再轉台鐵，他也一路協助接力捧抱運送沉重的骨灰罈，最後終於把陳婦及其亡夫送上火車、前往台東，並由民眾黨彰化縣黨部及台東縣黨部接手。

簡千翔表示，本次服務案有民眾出人出力，也有的捐助車資、塔位的費用，感謝眾多善心人士協助完成。

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簡千翔骨灰罈台東落葉歸根移靈仁愛鄉

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