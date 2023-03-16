東森農場開賣鳳梨釋迦　王令麟送東森幣40分鐘狂銷1.2噸

▲東森農場Live節目開賣台東鳳梨釋迦，台東縣政府副縣長王志輝與青農李俊儀聯手促銷，東森購物董事長王令麟再送50%東森幣回饋，吸引消費者下單搶訂。左起為購物專家怡君、東森購物董事長特助吳芳銘、台東縣政府副縣長王志輝、青農李俊儀。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

台東是鳳梨釋迦主要產地，目前也正值產季，東森購物再度與台東縣政府合作，嚴選外銷等級鳳梨釋迦到東森農場Live節目開賣，每箱6公斤售價不到600元，便宜到青農李俊儀都大喊「真的很優惠」，台東縣副縣長王志輝也特地到場一同推廣，並分享多種釋迦吃法，教大家如何自己調整甜度，再加上東森購物董事長王令麟送50%東森幣回饋力挺，吸引消費者訂購，買氣熱烈到40分鐘銷售1.2噸、2000斤釋迦。

鳳梨釋迦又被稱為台東綠寶石，產期主要在每年12月至隔年4月，其特色是果實大、籽粒少，果肉潔白如玉、口感紮實，帶有微微脆度，酸甜又爽口，為了讓今年還沒吃釋迦的人可以在產季結束前把握最後品嚐機會，東森農場經過不斷努力，終於說服農家，保留最鮮美品質，以產地直送、接單現採方式提供給消費者，一箱6公斤約7～12顆，售價599元再送50%東森幣，開賣沒多久，訂單立刻衝出200組，並且持續熱賣中。

▲▼東森農場產地直送、接單現採鳳梨釋迦，一開賣就衝出熱銷買氣。

鳳梨釋迦獨特口味軟滑Q甜，營養價值高，作為台東農產的驕傲，王志輝大力推薦：「這個季節來吃釋迦最剛好，雖然已接近產季末端，但也是品質最好的時候，而且釋迦的吃法非常豐富，可以直接生吃、也可以當沙拉吃，或是冰凍起來變冰淇淋來吃都很適宜。」他也分享自己最喜歡把釋迦切塊後冰凍起來，吃起來不會太甜之外，口感甚至比冰淇淋更好吃。

不過很多人吃釋迦最怕甜到膩口，李俊儀教大家一個小技巧，就是從果實的軟硬度來判斷，當釋迦變得軟爛，通常甜度相當於全糖；微軟狀態，大概是半糖；若是不想太甜，可以冰起來放著，想吃哪種甜度可以自己決定。至於釋迦該如何保存，以東森農場出貨來說，因為釋迦新鮮現採還有些硬度，收到後不要急著切來吃，建議第一步先放3～5天，等到第5天果實摸起來和橡皮擦一樣Q軟的話，表示可以吃了，或是放冰箱把甜度鎖住，之後慢慢享用。

▲王志輝（中）、李俊儀（右）分享鳳梨釋迦的多樣吃法。

王志輝提到，鳳梨釋迦以往大部分外銷到中國大陸，民眾對於鳳梨釋迦的熟悉度較少，但透過和東森購物合作，多次宣傳下來，除了看電視就能夠掌握水果產季，進而在購物台下單訂購或到市場採買，透過購物台促銷推廣，也帶動銷量大幅提升，同時把鳳梨釋迦的相關常識和吃法與大家分享，對很多消費者而言，可以更容易認識、親近農產品。而接下來是夏雪芒果的產出季節，期望再上東森農場開賣，讓更多人知道台東出產「芒果界的LV」優質水果。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。