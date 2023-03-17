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跟進美國！英國禁止公務機使用TikTok　立即生效

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲英國16日宣布，政府工作人員不得在公務手機上使用TikTok，禁令即刻生效。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國出於國家安全考量，下令禁止政府公務機使用TikTok，西方政府近日也紛紛祭出禁令，包括加拿大、比利時和歐盟。英國當局16日跟進宣布，政府工作人員不得在公務手機上使用TikTok，禁令即刻生效。

BBC報導，英國內閣部長陶敦（Oliver Dowden）16日表示，英國國家網路安全中心（NCSC）評估結果顯示，TikTok可能對政府敏感資訊構成風險，基於國家安全考量，中央政府公務手機即刻禁止使用TikTok。

陶敦補充，禁令僅針對政府公務設備，未擴及政府官員、職員和一般民眾私人裝置。不過，政府建議民眾在使用任何社群媒體前，應評估該平台的數據政策。

TikTok對此舉表示遺憾，英國政府的決定是基於地緣政治而不是其他因素，仍致力於與政府合作解決任何疑慮。

根據中國情報法，所有中國組織和公民都應該支持、協助、配合國家情報工作。即便TikTok強烈否認與中國政府共享用戶數據，並積極遊說各國政府其應用程式的安全性，各界仍對此存疑。

據傳，拜登政府已要求TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）脫手在美國的業務，否則TikTok將面臨被禁用的危機。美國去年12月禁止公務設備使用TikTok後，加拿大、比利時和歐盟也跟進效仿這一做法。

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