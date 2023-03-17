鐵軌卡大貨車！美列車猛煞「21車廂出軌」車廂翻覆撞上汽車

▲其中一節出軌車廂仍撞上當時停在軌道附近的車輛，車上女子受到輕傷。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國近期發生多起列車出軌事件，在肯塔基州一列列車16日下午為了閃避卡在鐵軌上的大型貨車，列車緊急煞車，導致21節車廂翻覆，其中一節出軌的車廂還撞到車輛。事發當下的畫面顯示，列車車廂出軌呈現Z字翻覆，且鐵道旁就是民宅。

Train derailment in Glendale, KY. View from WLKY CHOPPER HD. @WLKY pic.twitter.com/y1RTRcb5o8 — Scott Eckhardt (@S_EckhardtTV) March 16, 2023

綜合紐約郵報、WDRB報導，這起列車出軌事件發生在當地16日下午3時左右，在發現鐵軌卡著一輛大卡車之後，列車進入緊急狀態突然煞車，儘管列車成功避開大貨車，但卻因此導致21節車廂出軌翻覆，其中一節出軌車廂還撞上當時停在軌道附近的車輛，造成車上女子受到輕傷，無生命危險。

所幸這起事故並未造成人員死亡，列車沒有載運危險物品，列車人員也沒有受傷。

只不過這只是美國近期多起出軌事故的其中之一。就在15日，華盛頓州與亞利桑那州也發生列車出軌事件，柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF）一列列車在華盛頓州出軌，約5000加侖柴油外洩；在亞利桑那州西部邊界，BNSF列車出軌導致8節車廂出軌翻覆，起初傳出列車載運的是危險物質，但事後證實列車運送的是玉米糖漿。