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美媒踢爆：中國出貨「突擊步槍」供俄　標註民用獵槍

▲▼中國與俄羅斯國旗。（圖／CFP）

▲中國兵器工業集團去年6月運交突擊步槍給俄企Tekhkrim，這間俄企與俄國國企與軍方有生意往來。（示意圖／CFP）

中央社華盛頓16日綜合外電報導

美國政治新聞網站POLITICO取得貿易與海關資料披露，中國企業已向俄國公司交付1000支突擊步槍及無人機零件、防彈衣等其他可供軍用的裝備。

POLITICO根據海關數據庫Import Genius提供的資料指出，相關貨品是2022年6月到12月間運交。

報導指出，中國最大國營軍工企業之一的中國兵器工業集團（Norinco）去年6月運交突擊步槍給俄企Tekhkrim，這間俄企與俄國國企與軍方有生意往來。

中方出貨俄方的是CQ-A突擊步槍，是一款對美製M16突擊步槍的非授權仿制品，包括菲律賓、南蘇丹、巴拉圭等國的武裝部隊乃至中國的武警都有使用。這批槍枝在海關資料上標註為「民用獵槍」。

海關資料另顯示，俄方企業去年底還收到12批中方交付的無人機零件、超過12噸的中製防彈衣，貨品途經土耳其後轉赴俄國。

報導認為雖然海關資料呈現的數量不足以證明中國大量出售武器給俄國用於侵烏戰事，卻凸顯中方正供應俄企一些此前未報導過的軍民兩用裝備。這是首度確認中方交付步槍與防彈衣給俄企，並顯示儘管有中企承諾暫停在俄、烏的業務以確保產品不淪於戰爭之用，卻持續在供應無人機和零部件。

中國的大疆公司（DJI）去年11、12月經由阿拉伯聯合大公國運交無人機零件給一家小型俄國供應商；大疆公司2021年起即因供貨給中國官方用於監控新疆維吾爾族而遭美國列入制裁名單。

俄國去年12月進口近80噸、價值約1000萬美元的防彈衣，這批防彈衣是土耳其公司Ariteks所製，直接從土耳其進口；俄國另從中國新興廣州進出口公司引進防彈衣。

海關資料還顯示俄國國營軍工企業羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）自2022年起，從中國、塞爾維亞、緬甸等地進口微晶片、熱像儀、燃氣渦輪發動機等設備。

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