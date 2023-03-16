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台中警凌晨揪毒品交易！毒蟲駕車猛衝撞…警急閃連開4槍回擊

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中東勢分局東勢派出所巡邏員警今(16日)凌晨3時許巡經東蘭路便利商店前，意外發現毒品慣犯陳嫌(43歲)慣用車輛違停於該處，並在車上發現毒品吸食器，惟車內不見人影，警方懷疑一旁巷道內有毒品交易，走近欲盤查時，巷內一輛車突然衝出撞向林姓員警，警方當即連開4槍制止，但仍讓該車逃離，隨後警方於現場逮獲陳嫌，全案依違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。

▲▼台中警查毒品連開4槍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中警查毒品連開4槍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲林姓員警眼尖發現陳姓毒品慣犯座車，走近一旁巷弄盤查時，突遭一輛轎車衝撞。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方指出，當時林姓員警巡經便利商店前意外發現毒品慣犯陳嫌座車，上前查探時，透過車窗發現車內有毒品吸食器，惟陳嫌不見人影，林員來回查看後，研判一旁巷弄內可能有毒品交易，因此欲走上前進行盤查，不料巷內一輛轎車見到警方走近後突然衝出，猛地朝著林員衝撞；警方為保護自身安全，立即掏槍並朝著車後輪連開4槍制止，惟最終該車仍是往苗栗卓蘭方向逃逸，警方隨後立即通報攔截圍捕。

此外，警方也在現場發現陳嫌，並起出毒品、吸食器、電子磅秤等物，全案調查後依違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。

另針對衝撞員警車輛，東勢分局目前持續擴大追查中，並通知車主到案說明。東勢分局分局長林大為表示，警方對於犯罪行為絕不寬貸，不容許不法行為挑戰公權力，同時秉持斬草除根的決心，誓言將不法份子通通繩之以法，守護山城幸福宜居的生活環境。

▼陳嫌留在現場遭警方逮獲，而駕車衝撞員警嫌犯目前仍在逃逸中。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中警查毒品連開4槍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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