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社會 社會焦點 保障人權

獨／差3天18歲生日...騎士慘遭違規左轉車撞死　後方視角影像曝

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區東光路、天祥街口15日晚間發生死亡車禍，17歲施姓少年騎乘母親名下的機車出門，行經該路口時，高速撞上一輛疑違規左轉的白色轎車，施男被噴飛重摔，送醫搶救傷重不治，家屬悲痛萬分。轎車駕駛呂姓男子辯稱，不熟悉當地號誌燈才釀禍，感到很抱歉，警方偵訊後將他依過失致死罪嫌移送法辦。

根據後方民眾的行車紀錄器顯示，該車車主行駛於東光路外車道，內車道有數輛轎車正等待左轉，忽然一輛機車從左後方高速駛過，接著便撞上對向一輛左轉的白色轎車，騎士當場彈飛空中轉了一圈，機車也支離破碎。 

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲騎士噴飛重摔，送醫搶救傷重不治。（圖／民眾提供）

畫面顯示，當時車主順向道路路口號誌為綠燈通行，但據了解，對向肇事白車車道的號誌，是直行及右轉燈剛結束，左轉燈還沒亮起。

附近民眾說，該路口的號誌情形，常會使人誤會，也因此時常發生車禍。也有網友指出，該路段半夜常有改裝車呼嘯而過，三不五時就聽到救護車聲音，盼相關單位改善交通，以免事故再次發生。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼騎士高速超車後，撞上對向左轉的轎車。（圖／民眾提供）

據悉，施姓少年為17歲，18日就要過18歲生日，是無照駕駛；施男騎的機車是媽媽所有，昨日出門的時候家人也知道，但不知要去何處。事故發生後家屬情緒激動，悲痛欲絕，呂男雖有歉意，但雙方目前尚未碰面。

警方調查，施姓少年15日晚間6時許，騎機車沿東光路由北往南方向直行，呂姓男子（42歲）則開車沿東光路由南往北行駛，不料雙方於東光路、天祥街口發生碰撞，造成機車嚴重毀損、轎車右側車身受損，施姓少年當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

警方對雙方進行酒測，均無酒精反應，呂男辯稱，對該處號誌燈不熟悉才肇事，警方訊後依過失致死罪嫌，將呂移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

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